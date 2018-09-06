В Самаре более часа стояли трамваи из-за ДТП на ул. Красноармейской

В четверг, 6 сентября, утром напротив дома №143 на ул. Красноармейской произошло ДТП, в результате которого у автомобиля Kia оторвалось левое переднее колесо и машина остановилась на трамвайных путях, об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Фото: Фото предоставлено автором