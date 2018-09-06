В Новокуйбышевск погиб водитель легковушки, въехавшей в столб

В четверг, 6 сентября, в Новокуйбышевске произошло ДТП с трагическими последствиями, участником которого стал 33-летний водитель ВАЗ-2110. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, двигаясь примерно в 8:40 по ул. Промышленности, он столкнулся со столбом. В результате ДТП водитель погиб.

Случившееся нашло отражение в соцсетях. Как пишут очевидцы, погибшего из разбитой машины извлекали сотрудники МЧС. Он был одет в заводскую спецовку.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.