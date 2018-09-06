И.о. министра культуры РФ о Фабрике-кухне: "Филиалу Третьяковской галереи здесь быть"

В четверг, 6 сентября, во время рабочего визита в Самару и.о. министра культуры РФ Николай Малаков посетил здание Фабрики-кухни. Глава региона Дмитрий Азаров и заместитель председателя совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн обсудили с ним будущее объекта и то, как будет выглядеть здание после реставрации.

Построенная для завода им. Масленникова Фабрика-кухня имеет уникальную архитектуру: на плане она представляет собой серп и молот. После банкротства предприятия в здании размещались кулинария, спортивные учреждения, ночной клуб, офисы. В 1999 году здание и вовсе было превращено в торговый центр.

В 2012 году Дмитрий Азаров, будучи главой Самары, и действующий на тот момент депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн вместе с общественностью начали борьбу за спасение объекта. Дмитрий Азаров подчеркивает, что здание устояло благодаря самарцам во главе с бывшим главным архитектором города Виталием Стадниковым.

"Это здание спасли общественники. Виталий Стадников, в хорошем смысле, поднял шум, когда возникла угроза для этого уникального объекта, - рассказал Дмитрий Азаров Николаю Малакову. - Люди на протяжении многих лет охраняли Фабрику-кухню и надеялись, что здание обретет новую жизнь".

Сегодня там ведутся противоаварийные работы. По словам Александра Хинштейна, со стен сняли штукатурку, увеличили оконные проемы, и теперь здание выглядит так же, как в 1932 году, когда оно было построено.

Напомним, в таком состоянии Фабрику-кухню 4 сентября увидела и оценила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время своего визита в Самару. Объект произвел на нее впечатление, и руководитель Третьяковки не исключила, что в здании может быть открыт филиал государственной галереи, которая в 2021 году закроется на реконструкцию.

"Мне трудно вспомнить другое здание в нашей стране, которое было бы столь интересно по своему замыслу, конфигурации и исполнению, - сказала после осмотра Фабрики-кухни Зельфира Трегулова. - Сейчас, когда мы стоим уже в очищенной от различных наслоений конструкции, видим невероятные достоинства этого здания, потрясающее внутреннее пространство, становится понятно, что его нужно использовать как важнейший культурный, художественный, просветительский центр. Нам будет очень интересно работать над этим проектом".

В то же время она пояснила, что окончательное решение примет Министерство культуры России. И 6 сентября во время посещения Фабрики-кухни и.о. министра культуры РФ Николай Малаков официально заявил, что в здании будет открыт филиал Третьяковской галереи. "Думаю, что в скором времени двери этого прекрасного здания будут открыты для жителей города, области и всей России!" - сказал он.

И.о. министра также отметил роль общественности в этом решении. Среди жителей города проводился опрос на тему того, что они хотели бы видеть в Фабрике-кухне. Большинство проголосовало за филиал Третьяковской галереи. Этот вариант обогнал по популярности Русский музей и музей архитектуры Щусева.

"Прежнее руководство региона к вопросу сохранения уникального здания Фабрики-кухни относилось прохладно. Глава региона Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн с первых шагов взялись за этот проект. Благодарен за то, что среди жителей области провели серьезный опрос", - сказал Николай Малаков.

Отреставрировать здание Фабрики-кухни планируют к концу 2021 года. Там будут размещаться экспонаты галереи по специализациям "XX век" и "Современное искусство". Работа филиала также подразумевает и огромный объем общеобразовательных программ, специальных занятий с детьми, подростками, демонстрацию фильмов и лектории, то есть все то, что реализуется в Третьяковской галерее на Крымском валу. После реконструкции Фабрика-кухня станет крупнейшим арт-пространством региона - почти 8 тыс. кв. м выставочных площадей.

По словам главы региона, открытие филиала Третьяковской галереи в Фабрике-кухне поднимет престиж всей области. "Общественное обсуждение, тестирование этой идеи показывают, что у людей сегодня есть к этому интерес. С открытием филиала галереи статус приобретает не только музей, но и город, и регион", - заметил глава региона.