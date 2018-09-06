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Религия Общество

В Экспо-Волге откроет двери православная выставка-ярмарка

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 по 17 сентября в выставочном комплексе "Экспо-Волга" откроет двери традиционная православная выставка-ярмарка "Благословенная Самара". Мероприятие пройдет совместно с Самарской Епархией по благословению Сергия, Митрополита Самарского и Тольяттинского. Центральная святыня выставки — ковчег с частицей мощей Святого пророка Иоанна Крестителя, который привезут в Самару из Рима. Торжественный молебен в честь открытия выставки состоится 11 сентября в 12.00, в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.

В зоне святыни гости смогут приложиться к иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Также на площадке выставки все желающие смогут насладиться выступлением ансамбля этнической и духовной музыки "Алконостъ" и завораживающей музыкой коллектива "Sirius Eyes". Районы Самарской области представят концерт местных исполнителей и уникальную экспозицию, которая отразит исторические события и собственные неповторимые святыни. Кроме того, перед гостями выставки выступят православные писатели — Отец Сергий Гусельников, Отец Николай Агафонов, Алексей Алексеевич Солоницын, также состоятся интересные встречи с духовными наставниками.

Для детей и взрослых ежедневно будет работать площадка по рукоделию, где каждый сможет смастерить изделия из глины, свалять подделку из шерсти, порисовать на гипсе. А в церковной экспозиции выставки можно будет прикоснуться к святыням храмов и монастырей из России, Греции, Украины, Черногории, Грузии, Белоруссии.

На ярмарке можно приобрести натуральные продукты: колбасы, сыры, мед, орехи, оливу, специи, чаи, мармелад, халву и другие вкусности к столу.

Выставка пройдет с 11 по 17 сентября 2018 года по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23А, ВК "Экспо-Волга". Подробная информация на сайте: http://prav-expo.ru. Время работы: 10.00-19.00. Вход свободный.

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Последние комментарии

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Genry Pirat 16 июня 2015 13:41 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 18:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

Аполенарий Полуведерников 19 января 2015 09:43 В Самаре отметили мусульманский праздник Мавлид ан-Наби

Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((

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