В Экспо-Волге откроет двери православная выставка-ярмарка

С 11 по 17 сентября в выставочном комплексе "Экспо-Волга" откроет двери традиционная православная выставка-ярмарка "Благословенная Самара". Мероприятие пройдет совместно с Самарской Епархией по благословению Сергия, Митрополита Самарского и Тольяттинского. Центральная святыня выставки — ковчег с частицей мощей Святого пророка Иоанна Крестителя, который привезут в Самару из Рима. Торжественный молебен в честь открытия выставки состоится 11 сентября в 12.00, в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.
В зоне святыни гости смогут приложиться к иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Также на площадке выставки все желающие смогут насладиться выступлением ансамбля этнической и духовной музыки "Алконостъ" и завораживающей музыкой коллектива "Sirius Eyes". Районы Самарской области представят концерт местных исполнителей и уникальную экспозицию, которая отразит исторические события и собственные неповторимые святыни. Кроме того, перед гостями выставки выступят православные писатели — Отец Сергий Гусельников, Отец Николай Агафонов, Алексей Алексеевич Солоницын, также состоятся интересные встречи с духовными наставниками.
Для детей и взрослых ежедневно будет работать площадка по рукоделию, где каждый сможет смастерить изделия из глины, свалять подделку из шерсти, порисовать на гипсе. А в церковной экспозиции выставки можно будет прикоснуться к святыням храмов и монастырей из России, Греции, Украины, Черногории, Грузии, Белоруссии.
На ярмарке можно приобрести натуральные продукты: колбасы, сыры, мед, орехи, оливу, специи, чаи, мармелад, халву и другие вкусности к столу.
Выставка пройдет с 11 по 17 сентября 2018 года по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23А, ВК "Экспо-Волга". Подробная информация на сайте: http://prav-expo.ru. Время работы: 10.00-19.00. Вход свободный.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((