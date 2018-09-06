"Ладья" во втором матче проиграла "Кузнецким Медведям" - 2:3

В четверг, 6 сентября, во втором матче между "Кузнецкими Медведями" и "Ладьей" хозяева к середине первого периода получили гандикап в две шайбы после бросков Дениса Сизикова и Никиты Пленкина - 2:0, после чего Глеба Банникова в воротах гостей сменил Руслан Ялбуев.

В середине второго периода Владимир Кротов отыграл одну шайбу - 2:1. В заключительной трети матча сначала Данила Богуш увеличил отрыв хозяев, а затем Дмитрий Костенко сократил счет до минимума (3:2).

На последней минуте Алексей Алексеев заменил Ялбуева полевым игроком, но уйти от поражения гости не смогли, сообщает официальный сайт клуба.