ХК "Лада" подписал контракт с нападающим Александром Панковым

ХК "Лада" заключил контракт до конца сезона с нападающим Александром Панковым. Ранее 26-летний воспитанник уфимского хоккея играл за "Толпар" (Уфа), "Торос" (Нефтекамск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Ак Барс" (Казань), "Барс" (Казань), "Трактор" (Челябинск).

В сезоне 2010/11 Александр стал обладателем Кубка Гагарина в составе "Салавата Юлаева", а в сезоне 2011/12 стал чемпионом ВХЛ с "Торосом".

В сезоне 2017/18 Панков защищал цвета подмосковного "Витязя" (25 игр, 3 шайбы + 2 передачи, 11 минут штрафа при показателе полезности "-1") и "Динамо" из Санкт-Петербурга (12, 4+6, 6, +2).

Хоккеист будет играть под номером 18, сообщает официальный сайт клуба.