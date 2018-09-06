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Хоккей Спорт

ХК "Лада" подписал контракт с нападающим Александром Панковым

ТОЛЬЯТТИ. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" заключил контракт до конца сезона с нападающим Александром Панковым. Ранее 26-летний воспитанник уфимского хоккея играл за "Толпар" (Уфа), "Торос" (Нефтекамск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Ак Барс" (Казань), "Барс" (Казань), "Трактор" (Челябинск).

В сезоне 2010/11 Александр стал обладателем Кубка Гагарина в составе "Салавата Юлаева", а в сезоне 2011/12 стал чемпионом ВХЛ с "Торосом".

В сезоне 2017/18 Панков защищал цвета подмосковного "Витязя" (25 игр, 3 шайбы + 2 передачи, 11 минут штрафа при показателе полезности "-1") и "Динамо" из Санкт-Петербурга (12, 4+6, 6, +2).

Хоккеист будет играть под номером 18, сообщает официальный сайт клуба.

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