Куйбышевский район Самары отметил 75-летие

В четверг, 6 сентября, Куйбышевский район Самары отметил свое 75-летие. Поздравить куйбышевцев с юбилеем приехали и.о. министра культуры РФ Николай Малаков, глава Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель председателя совета при губернаторе по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн.
Прекрасным подарком к юбилею жителям района стало открытие после капитального ремонта ДК "Нефтяник". Николай Малаков после знакомства с ДК выразил благодарность областным властям за поддержку всей сферы культуры Самарской области. "Я побывал во многих регионах, но такого отношения к нашей отрасли нигде не встречал", — заметил и. о. министра культуры РФ.
Именно на площадке обновленного дворца культуры и прошли главные праздничные мероприятия. "Куйбышевский район Самары — это, в первую очередь, район-труженик. Район, где сконцентрированы важнейшие производственные предприятия. Район, где свято чтут традиции наших отцов и дедов, приумножая их достижения", — сказал Дмитрий Азаров.
Глава региона заметил, что сегодня район бурно развивается: строятся новые микрорайоны, создается уникальный "Парк дружбы народов", открываются новые современные медицинские учреждения, приводятся в порядок объекты культуры.
"В последнее время власти очень многое делают для того, чтобы в нашем любимом городе было не только где работать, но отдыхать — создаются все условия для комфортной жизни. Мы обустраиваем новые общественные пространства, приводим в порядок исторические здания. Вчера на встрече с президентом я поднимал этот вопрос, и Владимир Владимирович поддержал нашу инициативу по реализации пилотного проекта восстановления всего исторического центра Самары", — рассказал Дмитрий Азаров.
Глава региона добавил, что абсолютное большинство жителей другими глазами посмотрели на свой город, заново влюбились в Самару. "Рад, что Куйбышевский район не остался в стороне. После реконструкции открылся стадион "Нефтяник", строятся новые дороги. "В ближайшие два года завершится проект, о котором мечтали жители нашего города десятилетиями — будет введен в эксплуатацию мост через реку Самара", — сказал Дмитрий Азаров.
В продолжении темы, поднятой главой региона, Александр Хинштейн заметил — крайне важно, занимаясь восстановлением центральной части города, не забывать о других районах Самары. "Мы просто не имеем право забывать о тех территориях, где куется слава всего нашего города", — сказал Хинштейн и добавил, что работа по созданию комфортной среды в Куйбышевском районе будет продолжена и впредь.
Завершилась официальная церемония чествованием лучших людей района. Благодарностью губернатора Самарской области были отмечены председатель секции "Правоохранительные органы" Совета ветеранов труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Куйбышевского района Владимир Воронцов и главный врач Самарской городской больницы №10 Валерий Карпенко.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.