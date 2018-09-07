Гособвинение запросило для Сергея Рубакова 6 лет колонии и штраф в 25,5 млн рублей

Гособвинение запросило для экс-начальника департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова 6 лет колонии общего режима, штраф 25,5 млн руб. и трехлетний запрет занимать ряд должностей, передает корреспондент Волга Ньюс из зала суда Ленинского района, где проходят прения.

Напомним, Рубакова обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, весной 2017 г. он узнал от знакомого сотрудника УФСБ России по Самарской области Максима Докучаева, что директора ГУП "Стройконтроль" Реналя Мязитова правоохранители проверяют на причастность к мошенничеству в особо крупном мошенничестве, связанном с незаконным получением субсидий. Рубаков пообещал Мязитову решить его проблемы.

2 июня в ресторане "Паровоз" Реналь Мязитов передал Сергею Рубакову 2,5 млн рублей. Деньги по версии следствия, Рубаков должен был передать Максиму Докучаеву, который обещал поспособствовать решению всех проблем с законом у Мязитова.

Мязитов же действовал в рамках оперативного эксперимента, который проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Рубакова после получения взятки задержали. Его действия квалифицировали по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Предложение посредничества во взяточничестве").

После одного из судебных заседаний руководитель департамента эмоционально заявил журналистам: "Оказывается, нет ни друзей, ни товарищей. Это я про Мязитова. Сам просил помочь, сам подставил. Могу сказать, что ни копейки из переданных денег не предназначалось мне".

Максим Докучаев 11 января этого года был приговорен к двум с половиной годам колонии за покушение на мошенничество.

По второму эпизоду в деле Сергея Рубакова ему инкриминируют получение 5 млн рублей за обещание директору ООО "Квартал" Алексею Пискунову помочь в изменении технических условий подключения к ливневой канализации жилого комплекса по ул. Водников.

По версии следствия, реально повлиять на ситуацию начальник департамента не мог и не имел намерений выполнить данное им обещание. Поэтому его обвиняют в мошенничестве, а не получении взятки.