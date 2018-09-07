Гособвинение запросило для Сергея Рубакова 6 лет колонии и штраф в 25,5 млн рублей

Гособвинение запросило для экс-начальника департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова 6 лет колонии общего режима, штраф 25,5 млн руб. и трехлетний запрет занимать ряд должностей, передает корреспондент Волга Ньюс из зала суда Ленинского района, где проходят прения.
Напомним, Рубакова обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).
По версии следствия, весной 2017 г. он узнал от знакомого сотрудника УФСБ России по Самарской области Максима Докучаева, что директора ГУП "Стройконтроль" Реналя Мязитова правоохранители проверяют на причастность к мошенничеству в особо крупном мошенничестве, связанном с незаконным получением субсидий. Рубаков пообещал Мязитову решить его проблемы.
2 июня в ресторане "Паровоз" Реналь Мязитов передал Сергею Рубакову 2,5 млн рублей. Деньги по версии следствия, Рубаков должен был передать Максиму Докучаеву, который обещал поспособствовать решению всех проблем с законом у Мязитова.
Мязитов же действовал в рамках оперативного эксперимента, который проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Рубакова после получения взятки задержали. Его действия квалифицировали по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Предложение посредничества во взяточничестве").
После одного из судебных заседаний руководитель департамента эмоционально заявил журналистам: "Оказывается, нет ни друзей, ни товарищей. Это я про Мязитова. Сам просил помочь, сам подставил. Могу сказать, что ни копейки из переданных денег не предназначалось мне".
Максим Докучаев 11 января этого года был приговорен к двум с половиной годам колонии за покушение на мошенничество.
По второму эпизоду в деле Сергея Рубакова ему инкриминируют получение 5 млн рублей за обещание директору ООО "Квартал" Алексею Пискунову помочь в изменении технических условий подключения к ливневой канализации жилого комплекса по ул. Водников.
По версии следствия, реально повлиять на ситуацию начальник департамента не мог и не имел намерений выполнить данное им обещание. Поэтому его обвиняют в мошенничестве, а не получении взятки.
Последние комментарии
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?