Для Самарской области закупят новые машины скорой помощи и школьные автобусы

В Самарской области появятся новые машины скорой помощи и школьные автобусы, сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.

Соответствующее распоряжение подписано в среду, 5 сентября, в правительстве РФ. Согласно документу, Самарской области выделят 26 школьных автобусов. Из них три — вместимостью 13-20 человек, 22 штуки рассчитаны на 21-24 человек и один автобус — на 31 место.

Также в губернию поступят 15 машин скорой помощи. Их получат станции скорой медицинской помощи в Самаре, Сызрани, Тольятти, Борском, Исаклинском, Приволжском и Челно-Вершинском районах.