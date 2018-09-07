Для Самарской области закупят новые машины скорой помощи и школьные автобусы

В Самарской области появятся новые машины скорой помощи и школьные автобусы, сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.
Соответствующее распоряжение подписано в среду, 5 сентября, в правительстве РФ. Согласно документу, Самарской области выделят 26 школьных автобусов. Из них три — вместимостью 13-20 человек, 22 штуки рассчитаны на 21-24 человек и один автобус — на 31 место.
Также в губернию поступят 15 машин скорой помощи. Их получат станции скорой медицинской помощи в Самаре, Сызрани, Тольятти, Борском, Исаклинском, Приволжском и Челно-Вершинском районах.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!