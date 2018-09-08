В Самаре прошел областной форум пенсионеров

Мероприятие состоялось 5 сентября в Самарской областной научной библиотеке и на прилегающей площади. Одетые в национальные наряды дедушки и бабушки распевали народные песни и задорно отплясывали. Здесь же мастера народных промыслов показывали свои изделия и обменивались авторскими техниками.

Этот праздник министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области приурочило к 100-летию создания соцслужбы в нашем регионе. К участию в форуме были приглашены представители организаций, занятых в сфере социального обслуживания, НКО, АНО, пожилые граждане, инвалиды, добровольцы и "серебряные" волонтеры.

"Проведению областного форума "Серебряный возраст" предшествовали дворовые, районные, городские социальные смотры, которые прошли по всей губернии, - сказала на его открытии заместитель министра Регина Воробьева. - На них состоялись презентации инновационных технологий и практик социального обслуживания, многочисленные мастер-классы, выставки народно-прикладного творчества и достижений инвалидов и пожилых граждан. Лучшие из них и попали на областной форум. Всего в нем приняли участие более пяти тысяч человек. Приехали к нам и гости из Саратовской области. Хотя форум и называется "серебряным", люди на нем собрались поистине золотые.

Обширная программа мероприятия дала возможность продемонстрировать искусство и мастерство всем, кто остается активным, невзирая на годы, кто хочет научиться техникам и методикам народных промыслов, кто не прочь обменяться опытом с другими умельцами. Увлекательный мастер-класс провела, например, самарчанка Любовь Жулина - непревзойденный мастер по вышивке картин бисером.

Стали участниками форума и любители популярной в нашей губернии скандинавской ходьбы. "Наше движение объединяет более 700 жителей, - рассказал руководитель клуба скандинавской ходьбы "Доброходы" Владимир Шацких. - В их числе - люди самого разного возраста. Станиславу Нечаеву, например, 94 года, а Маше Магда всего 13. В Самаре мы занимаемся в скверах и парках, регулярно проводим соревнования. Хорошо физически подготовленные участники ходят дистанции по пять-десять километров на время. А маршрут в три километра предлагаем всем желающим. 16 сентября на территории лыжной базы "Чайка" в поселке Управленческий пройдет фестиваль скандинавской ходьбы "Золотые Жигули", на который мы приглашаем всех любителей активного образа жизни".

"Вы - неиссякаемый золотой запас нашей области! - приветствовала участников форума депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова. - Я всюду вижу знакомые лица, известные коллективы. Среди вас много "серебряных" волонтеров. В этом году вы помогали нам в праздновании 100-летия комсомола, в проведении чемпионата мира по футболу и молодежного форума ПФО "iВолга", различных детских праздников. И за это вам огромное спасибо!"

Самые активные и креативные пенсионеры получили награды. После этого состоялся концерт, подготовленный силами самих участников - пожилых, но таких энергичных людей со всей Самарской области.