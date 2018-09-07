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Общество

В ходе торгов ремонт ул. Мира в Похвистневе подешевел на 10 млн рублей

ПОХВИСТНЕВО. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства администрации Похвистнево подвело итоги аукциона по поиску подрядчика для ремонта автомобильной дороги по ул. Мира на участке от ул. Неверова до автотрассы "Самара-Бугуруслан".

Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На аукцион было подано две заявки. Победителем стала Похвистневская дорожная компания. При начальной цене контракта в 100 млн рублей она готова выполнить работы за 90 млн рублей.

Напомним, подрядчик должен будет отремонтировать дорожное покрытие, заменить бортовые камни, нанести разметку, установить знаки, переустроить линии электропередач. Он обязуется успеть все до 1 октября 2019 года.

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