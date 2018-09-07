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Федеральная власть Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Игорь Анатольевич Комаров имеет богатый управленческий опыт"

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу "Роскосмоса" Игоря Комарова полномочным представителем президента в Приволжском Федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в пятницу, 7 сентября.

Дмитрий Азаров: "Игорь Анатольевич Комаров имеет богатый управленческий опыт" Дмитрий Азаров: "Игорь Анатольевич Комаров имеет богатый управленческий опыт"
Фото: Андрей Савельев

Комментарий по поводу назначения Игоря Комарова на данный пост дал руководитель Самарской области Дмитрий Азаров.

"Игорь Анатольевич Комаров имеет богатый управленческий опыт. Безусловно, важно, что он хорошо знаком с Самарской областью, — отметил глава региона. — Игорь Анатольевич возглавлял АвтоВАЗ — крупнейшее предприятие Самарской области и, конечно, был погружен во всю тематику жизни региона. Но не менее важно и то, что он руководил "Роскосмосом". Самарская область является базовым регионом для государственной корпорации, здесь работает РКЦ "Прогресс. В статусе главы "Роскосмоса" Игорь Анатольевич также не раз бывал на территории региона, в том числе, в самые не простые периоды для "Прогресса". Мы находимся в постоянной коммуникации. От души желаю ему успехов и новых высот на этой важной государственной должности".

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