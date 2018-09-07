Изменится расписание электричек до Курумоча и Сызрани, ряд поездов отменят

С 17 сентября отменяется пригородный поезд № 6336/6335 Курумоч – Самара, который отправлялся в 19:53 и прибывал в 21:20, сообщает Самарское пригородное пассажирское предприятие.

С 1 октября перестанет ходить поезд № 6310/6309 Самара (отправление в 12:21) – Курумоч (прибытие 13:49).

Еще через неделю - с 8 октября будут отменены пригородные поезда № 6332/6331 Самара - Курумоч (отправление в 7:00, прибытие в 8:30), № 6334/6333 Курумоч - Самара (отправление 12:12, прибытие в 13:39).

Кроме того с 1 октября поезд № 6322/6321 Самара (отправление 13:42) – Курумоч (прибытие 15:10) будет ходить ежедневно и начнет ежедневно курсировать электричка № 6552 сообщением Сызрань (отправление в 09:35) – Мирная (прибытие в 12:30).