16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Рубаков: "Меня называют коррупционером, но документального подтверждения этому нет" Гособвинение запросило для Сергея Рубакова шесть лет колонии и штраф в 25,5 млн рублей Геннадий Гридасов на допросе в суде: "К Шатило не было никаких претензий" В Самаре будут судить трех местных жителей, незаконно продававших чужие квартиры По решению ЕСПЧ одну из подсудимых по делу ОПС Тюменцевой отпускают под домашний арест

Суды Происшествия

Житель Кинельского района, застреливший экс-супругу, получил восемь с половиной лет колонии

КИНЕЛЬ. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати

В Кинельском районе 57-летнего мужчину осудили за убийство бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Из-за неприязни, вызванной ревностью и спором о разделе имущества, подозреваемый решил убить жену. Для этого он нашел охотничье оружие и патроны к нему, а также велосипед. 3 сентября 2017 г. мужчина приехал к дому в СДТ "Бобровка" и дважды выстрелил в женщину на веранде. От полученных ранений 50-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Суд назначил ему восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор законную силу не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30