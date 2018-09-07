Житель Кинельского района, застреливший экс-супругу, получил восемь с половиной лет колонии

В Кинельском районе 57-летнего мужчину осудили за убийство бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Из-за неприязни, вызванной ревностью и спором о разделе имущества, подозреваемый решил убить жену. Для этого он нашел охотничье оружие и патроны к нему, а также велосипед. 3 сентября 2017 г. мужчина приехал к дому в СДТ "Бобровка" и дважды выстрелил в женщину на веранде. От полученных ранений 50-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Суд назначил ему восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор законную силу не вступил.