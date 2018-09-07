Житель Кинельского района, застреливший экс-супругу, получил восемь с половиной лет колонии

В Кинельском районе 57-летнего мужчину осудили за убийство бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Из-за неприязни, вызванной ревностью и спором о разделе имущества, подозреваемый решил убить жену. Для этого он нашел охотничье оружие и патроны к нему, а также велосипед. 3 сентября 2017 г. мужчина приехал к дому в СДТ "Бобровка" и дважды выстрелил в женщину на веранде. От полученных ранений 50-летняя потерпевшая скончалась на месте.
Суд назначил ему восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор законную силу не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.