"Транснефть-Приволга" отмечает юбилей

В пятницу, 7 сентября, 65-летие отмечает АО "Транснефть-Приволга" - дочернее предприятие ПАО "Транснефть". Коллектив с юбилеем поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

"Транснефть-Приволга" - оператор магистральных нефтепроводов, расположенных в шести регионах: в Татарстане, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Центром компании с момента основания в 1953 году остается Самара и Самарская область.

Общая протяженность трубо- и продуктопроводов предприятия "Транснефть-Приволга" превышает 4800 км. Ежегодно через насосные станции перекачивается 152 млн т товарной нефти на российские НПЗ и на экспорт. Компания вносит существенный вклад в экономику региона, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков.

Поздравляя коллектив с юбилеем, глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул: деятельность ПАО "Транснефть" и его дочернего предприятия "Транснефть-Приволга" важна для области.

"Мы, безусловно, являемся стратегическими партнерами. И я хочу поблагодарить вас за вклад в экономику региона. 152 млн т нефти - треть перекачки всей нефти в стране. Это очень важно для Самарской области", - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров напомнил, что областное правительство работает над вхождением Самарской области в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай". Между тем благодаря ПАО "Транснефть" регион уже несколько десятилетий служит важным транспортным коридором.

"Это дает значительные преимущества - создает высокооплачиваемые, высококвалифицированные рабочие места и способствует повышению доходов жителей Самарской области", - подчеркнул руководитель области.

Существенный вклад "Транснефть-Приволга" вносит в сохранение окружающей среды. Инвестиции компании в улучшение экологической обстановки и результаты природоохранной деятельности, по словам Дмитрия Азарова, могут служить примером для других предприятий.

Глава региона высоко оценил социальную миссию компании, которая оказывает поддержку образованию, здравоохранению, активно участвует в жизни города и области. В частности, "Транснефть-Приволга" была задействована в подготовке и проведении ЧМ-2018 и стала организатором ряда мероприятий в честь Дня города.

"Это говорит об ответственности компании. Рассчитываю, что славные традиции, которые есть у нефтяников на Самарской земле, будут сохраняться и приумножаться", - отметил Дмитрий Азаров.

На юбилейных торжествах сотрудникам АО "Транснефть-Приволга" были вручены региональные награды. Так, заслуженным работником нефтяной промышленности Самарской области стал трубопроводчик пятого разряда Бугурусланского районного нефтепроводного управления Владимир Крылатов. Ряду работников Дмитрий Азаров вручил почетные грамоты и благодарности губернатора.

Кроме того, компания в лице генерального директора Дмитрия Бузлаева получила памятный знак "За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре".