"Транснефть-Приволга" отмечает юбилей

В пятницу, 7 сентября, 65-летие отмечает АО "Транснефть-Приволга" - дочернее предприятие ПАО "Транснефть". Коллектив с юбилеем поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
"Транснефть-Приволга" - оператор магистральных нефтепроводов, расположенных в шести регионах: в Татарстане, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Центром компании с момента основания в 1953 году остается Самара и Самарская область.
Общая протяженность трубо- и продуктопроводов предприятия "Транснефть-Приволга" превышает 4800 км. Ежегодно через насосные станции перекачивается 152 млн т товарной нефти на российские НПЗ и на экспорт. Компания вносит существенный вклад в экономику региона, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков.
Поздравляя коллектив с юбилеем, глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул: деятельность ПАО "Транснефть" и его дочернего предприятия "Транснефть-Приволга" важна для области.
"Мы, безусловно, являемся стратегическими партнерами. И я хочу поблагодарить вас за вклад в экономику региона. 152 млн т нефти - треть перекачки всей нефти в стране. Это очень важно для Самарской области", - сказал глава региона.
Дмитрий Азаров напомнил, что областное правительство работает над вхождением Самарской области в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай". Между тем благодаря ПАО "Транснефть" регион уже несколько десятилетий служит важным транспортным коридором.
"Это дает значительные преимущества - создает высокооплачиваемые, высококвалифицированные рабочие места и способствует повышению доходов жителей Самарской области", - подчеркнул руководитель области.
Существенный вклад "Транснефть-Приволга" вносит в сохранение окружающей среды. Инвестиции компании в улучшение экологической обстановки и результаты природоохранной деятельности, по словам Дмитрия Азарова, могут служить примером для других предприятий.
Глава региона высоко оценил социальную миссию компании, которая оказывает поддержку образованию, здравоохранению, активно участвует в жизни города и области. В частности, "Транснефть-Приволга" была задействована в подготовке и проведении ЧМ-2018 и стала организатором ряда мероприятий в честь Дня города.
"Это говорит об ответственности компании. Рассчитываю, что славные традиции, которые есть у нефтяников на Самарской земле, будут сохраняться и приумножаться", - отметил Дмитрий Азаров.
На юбилейных торжествах сотрудникам АО "Транснефть-Приволга" были вручены региональные награды. Так, заслуженным работником нефтяной промышленности Самарской области стал трубопроводчик пятого разряда Бугурусланского районного нефтепроводного управления Владимир Крылатов. Ряду работников Дмитрий Азаров вручил почетные грамоты и благодарности губернатора.
Кроме того, компания в лице генерального директора Дмитрия Бузлаева получила памятный знак "За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре".
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.