В Жигулевске из-за драки в подъезде четверо попали в больницу с ножевым ранениями

В Жигулевске полиция разбирается в обстоятельствах драки с применением оружия, которая произошла 5 сентября.
Изначально в ОВД поступило сообщение из больницы о том, что с ул. Пролетарской в учреждение поступили двое мужчин с резаными ранами лица и тела. Вскоре удалось установить, что травмы они получили во время драки в подъезде дома, в котором проживали.
Всего в драке, по имеющейся на данный момент информации, участвовали шесть человек, четверо из них в итоге попали в больницу с тяжелыми ранениями, в том числе двое несовершеннолетних.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц". Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.
Предположительно, зачинщиками были мужчины, доставленные в больницу первыми. Однако станут ли они основными подозреваемыми, пока не ясно.
Последние комментарии
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?