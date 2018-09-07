В Жигулевске из-за драки в подъезде четверо попали в больницу с ножевым ранениями

В Жигулевске полиция разбирается в обстоятельствах драки с применением оружия, которая произошла 5 сентября.

Изначально в ОВД поступило сообщение из больницы о том, что с ул. Пролетарской в учреждение поступили двое мужчин с резаными ранами лица и тела. Вскоре удалось установить, что травмы они получили во время драки в подъезде дома, в котором проживали.

Всего в драке, по имеющейся на данный момент информации, участвовали шесть человек, четверо из них в итоге попали в больницу с тяжелыми ранениями, в том числе двое несовершеннолетних.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц". Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Предположительно, зачинщиками были мужчины, доставленные в больницу первыми. Однако станут ли они основными подозреваемыми, пока не ясно.