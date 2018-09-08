В регионе пройдет эстафета "Тест на ВИЧ: Экспедиция"

Стартовавшая на Камчатке Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция", направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, продолжится в Самарской области.

10-13 сентября Самарская область примет у Республики Башкортостан эстафету по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. В это время брендированные белые автомобили с широкой красной лентой на бортах, ставшей международным символом борьбы со СПИДом, станут заметными элементами городского пейзажа Самарской области.

На центральных площадях, в парках, возле торговых центров можно будет увидеть МПТ с характерными надписями: "Тест на ВИЧ: Экспедиция". В МПТ специалисты ГБУЗ "Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

Остановки МПТ в оживленных местах позволят привлечь к тестированию на ВИЧ людей, которые в обычной жизни и не задумываются о проблеме ВИЧ/СПИД и не мотивированы к прохождению тестирования. Цель акции — призвать жителей нашей страны пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, узнать свой ВИЧ-статус и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания.

Торжественная церемония, подводящая итоги тестирования на ВИЧ-инфекцию в Самарской области, а также символическая передача флага региона организаторам в знак участия края в акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция", пройдет 13 сентября в Самаре в конференц-зале Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.

Тестирование пройдет: 10 сентября в парке им. Ю.Гагарина, 11 сентября на парковке перед ТРК Вива-лэнд, 12 сентября — на Куйбышевском НПЗ. время - с 10:00 до 18:00.

В Сызрани — 10 сентября с 10:00 до 16:00 на парковке около ТЦ "Монгора", в Тольятти 11 сентября с 12:00 до 18:00 на парковке возле ТЦ Парк Хаус, в Новокуйбышевске 12 сентября с 11:00 до 17:00 у центрального входа в молодежный клуб "Русь".

Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Завершится акция 7 ноября в Калининграде.