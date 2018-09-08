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Здравоохранение Общество

В регионе пройдет эстафета "Тест на ВИЧ: Экспедиция"

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовавшая на Камчатке Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция", направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, продолжится в Самарской области.

10-13 сентября Самарская область примет у Республики Башкортостан эстафету по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. В это время брендированные белые автомобили с широкой красной лентой на бортах, ставшей международным символом борьбы со СПИДом, станут заметными элементами городского пейзажа Самарской области.

На центральных площадях, в парках, возле торговых центров можно будет увидеть МПТ с характерными надписями: "Тест на ВИЧ: Экспедиция". В МПТ специалисты ГБУЗ "Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

Остановки МПТ в оживленных местах позволят привлечь к тестированию на ВИЧ людей, которые в обычной жизни и не задумываются о проблеме ВИЧ/СПИД и не мотивированы к прохождению тестирования. Цель акции — призвать жителей нашей страны пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, узнать свой ВИЧ-статус и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания.

Торжественная церемония, подводящая итоги тестирования на ВИЧ-инфекцию в Самарской области, а также символическая передача флага региона организаторам в знак участия края в акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция", пройдет 13 сентября в Самаре  в конференц-зале Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.

Тестирование пройдет: 10 сентября в парке им. Ю.Гагарина, 11 сентября на парковке перед ТРК Вива-лэнд, 12 сентября — на Куйбышевском НПЗ. время - с 10:00 до 18:00.

В Сызрани — 10 сентября с 10:00 до 16:00 на парковке около ТЦ "Монгора", в Тольятти 11 сентября с 12:00 до 18:00 на парковке возле ТЦ Парк Хаус, в  Новокуйбышевске 12 сентября с 11:00 до 17:00 у центрального входа в молодежный клуб "Русь".

Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Завершится акция 7 ноября в Калининграде.

Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию проводится третий год подряд. В 2016 г. она проходила в крупных торгово-развлекательных центрах 10 регионов страны, в 2017-м проводилась совместно с ОАО "РЖД". Через 24 региона в составе регулярных поездов следовал специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поезда имели возможность пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. В каждом городе была предусмотрена остановка на несколько дней, в течение которых пункт экспресс-тестирования перемещался на железнодорожный вокзал.

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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

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Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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