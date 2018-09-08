В Самаре отмечают День дружбы народов

В субботу, 8 сентября, Самара продолжает праздновать День города. Этот праздник — многонациональный, ведь в регионе испокон веков живут представители разных народностей и культур. Сегодня праздник Дружбы народов отмечают в одном из самых новых и самых дружных микрорайонов города — Волгаре.

Здесь проходят выступления национальных творческих коллективов, стихи, танцы, ярмарка авторских изделий.

С праздником земляков поздравил глава региона Дмитрий Азаров: "У нас огромная, великая, многонациональная страна. И в стратегии национальной политики нашей Родины очень точно указано такое понятие как "единство многообразия". Мы едины в любви к своей великой Родине — России. Мы едины в стремлении к благополучию и процветанию нашей страны. Едины мы и в желании защитить Родину, если это потребуется. Мы многообразны в своём характере, в своей культуре, и это единство позволяет нам взаимообогащать культуры".

Как отметил Дмитрий Азаров, на территории Самарской области проживают представители 157 национальностей, у нас очень крепкие многовековые традиции дружбы народов, совместного развития наших городов и сел, строительства крупнейших в стране предприятий.

"Вместе, одной семьёй, мы создавали славу и величие самарской земли. И я очень рад, что эти традиции наших предков и сегодня бережно сохраняются!" — подчеркнул глава региона. На празднике Дмитрий Азаров обсудил аспекты сотрудничества с представителями национально-культурных центров.

По-настоящему уникальный проект, который создается сегодня в Куйбышевском районе Самары — этнокультурный комплекс "Парк дружбы народов". Это уникальный архитектурный ансамбль национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае.

Уникально каждое подворье — русское, осетинское, украинское, белорусское, мордовское, татарское, чувашское, немецкое… всего их будет больше 20, и все построены по архитектурным канонам, под контролем этнографов и на освященной по всем национальным обычаям земле.

В октябре 2017 года макет Парка дружбы народов был представлен на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи как символ мира, дружбы и согласия народов, проживающих в Самарской области. Макет и проект парка вызвали большой интерес у делегаций субъектов РФ и иностранных делегаций.

Глава региона обсудил ход строительства парка с главой региональной общественной организации "Союз народов Самарской области", Почетным строителем России Ростиславом Хугаевым. Дмитрий Азаров поблагодарил его за работу по созданию комплекса и сохранению межнационального мира.