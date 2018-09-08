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В Самаре отмечают День дружбы народов

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 сентября, Самара продолжает праздновать День города. Этот праздник — многонациональный, ведь в регионе испокон веков живут представители разных народностей и культур. Сегодня праздник Дружбы народов отмечают в одном из самых новых и самых дружных микрорайонов города — Волгаре.

Фото: twitter.com/samregion_press

Здесь проходят выступления национальных творческих коллективов, стихи, танцы, ярмарка авторских изделий.

С праздником земляков поздравил глава региона Дмитрий Азаров: "У нас огромная, великая, многонациональная страна. И в стратегии национальной политики нашей Родины очень точно указано такое понятие как "единство многообразия". Мы едины в любви к своей великой Родине — России. Мы едины в стремлении к благополучию и процветанию нашей страны. Едины мы и в желании защитить Родину, если это потребуется. Мы многообразны в своём характере, в своей культуре, и это единство позволяет нам взаимообогащать культуры".

Как отметил Дмитрий Азаров, на территории Самарской области проживают представители 157 национальностей, у нас очень крепкие многовековые традиции дружбы народов, совместного развития наших городов и сел, строительства крупнейших в стране предприятий.

"Вместе, одной семьёй, мы создавали славу и величие самарской земли. И я очень рад, что эти традиции наших предков и сегодня бережно сохраняются!" — подчеркнул глава региона. На празднике Дмитрий Азаров обсудил аспекты сотрудничества с представителями национально-культурных центров.

По-настоящему уникальный проект, который создается сегодня в Куйбышевском районе Самары — этнокультурный комплекс "Парк дружбы народов". Это уникальный архитектурный ансамбль национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае.

Уникально каждое подворье — русское, осетинское, украинское, белорусское, мордовское, татарское, чувашское, немецкое… всего их будет больше 20, и все построены по архитектурным канонам, под контролем этнографов и на освященной по всем национальным обычаям земле.

В октябре 2017 года макет Парка дружбы народов был представлен на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи как символ мира, дружбы и согласия народов, проживающих в Самарской области. Макет и проект парка вызвали большой интерес у делегаций субъектов РФ и иностранных делегаций.

Глава региона обсудил ход строительства парка с главой региональной общественной организации "Союз народов Самарской области", Почетным строителем России Ростиславом Хугаевым. Дмитрий Азаров поблагодарил его за работу по созданию комплекса и сохранению межнационального мира.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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