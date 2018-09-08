На набережной Волги появился памятник знаменитому шумящему "Клену"

В субботу, 8 сентября, в день города на набережной Волги напротив Струковского сада установлена скульптурная композиция "Клен" в честь одноименной песни ВИА "Синяя птица".

Песня на слова Леонтия Шишко и музыку Юрия Акулова вошла в первую пластинку "Синей птицы". Композиция была записана в 1975 году в Куйбышеве, где в то время работал коллектив. Десятки песен "Синей птицы" стали хитами, но песня про клен, который шумит над речной волной, стала по-настоящему народной.

"Знаковая песня, — соглашается один из основателей группы, композитор Роберт Болотный. — Она неизвестных людей, то есть нас, музыкантов, сразу вывела в лидеры. Я счастлив, что такая скульптура появилась. Не думал, что так случается".

В 70-е куйбышевскую группу слушала вся страна: лиричные песни звучали на дискотеках, их исполняли под гитару во дворах, под них завязывались романы… "Синюю птицу" любят и сейчас: на открытии скульптурной композиции собрались сотни поклонников группы.

Супруги Антоновы переехали в Самару из Воркуты. Рассказывают, что в советское время для северян привезти из отпуска десятки новых пластинок было делом привычным. Когда в городе появился альбом "Синей птицы", именно "Клен" стал самой популярной песней.

"Она звучала из магнитофонов, ее с удовольствием пели дома, в поездах… Мы даже на нескольких концертах побывали", — говорят бывшие северяне.

Афиши и постеры ВИА висели дома и у Дмитрия Азарова. Об этом глава региона рассказал на открытии арт-объекта.

"Неразрывно судьба "Синей птицы" связана с Куйбышевской филармонией. Эта скульптура теперь всегда будет напоминать о творчестве ансамбля, создавать новые импульсы для новых творческих успехов", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

С инициативой установить "Клен" выступили в 2012 году самарцы, для которых история родного города — не пустой звук. Идея была поддержана оргкомитетом "Культурная Самара".

"Клен" стал 19-й композицией, которая украсила город. Автор бронзового памятника — скульптор Константин Чернявский (он также "родитель" скульптуры "Красноармеец Сухов").

"Надеюсь, что традиция "Культурной Самары" — установка скульптурных композиций по инициативе жителей города, продолжится", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава Самары Елена Лапушкина согласилась: "Такие композиции создают настроение, уют и уголки, куда хочется приходить. Хочется, чтобы таких мест было побольше".

Заместитель председателя совета при губернаторе по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн предложил расширить проект "Культурная Самара" до регионального уровня, чтобы скульптурные композиции появлялись по всей губернии: "Многим городам, районам и поселкам есть, что показать, есть, чем гордиться. Но принцип должен остаться прежним — все инициативы идут от людей".

Сегодня вечером в рамках празднования дня города на площади им. В. В. Куйбышева выступят исполнители и коллективы — звезды 70-80-х годов. Выйдет на сцену и "Синяя птица". Помимо исполнения главных хитов, музыканты обещаются удивить: они представят новые песни.