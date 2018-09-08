В Самаре прошел фестиваль студентов

В субботу, 8 сентября, на второй очереди набережной в Самаре состоялся первый в истории города фестиваль студентов. Праздник был приурочен к 100-летию регионального университетского образования. Инициатива проведения фестиваля принадлежала студентам, которых поддержал глава региона Дмитрий Азаров.

"Семнадцать ведущих вузов собрались здесь, на нашей любимой, прекрасной набережной, — сказал руководитель Самарской области, открывая праздник. — В Самарской области почти 100 тыс. студентов. Можно сказать, что у нас целый город студенческий. От вашей энергии, от вашей тяги к знаниям и друг к другу многое зависит в нашем регионе. Я очень рассчитываю, что вы получите нужные навыки и возьметесь за настоящее дело, за ту работу, которая приведет к процветанию самарской земли. Я уверен в вас, я знаю, что вы талантливы, молоды и энергичны, а, значит, все у нас получится".

Дмитрий Азаров отметил, что среди присутствующих на празднике студентов есть ребята, работавшие волонтерами на чемпионате мира по футболу. "Наш город за последнее время сильно преобразился. В него заново влюбились самарцы, в него заново влюбились студенты, приезжающие к нам из других городов, в него влюбились сотни тысяч туристов, которые приехали к нам со всего мира. И во многом это стало возможным благодаря волонтерам, которые отработали на чемпионате мира по футболу. Среди них было много студентов. Я надеюсь, что волонтерское движение охватит всех студентов", — сказал Дмитрий Азаров.

К 100-летию университетского образования в регионе был учрежден памятный знак "За успехи в высшем образовании и научной деятельности", который на фестивальной сцене Дмитрий Азаров вручил авторам лучших инициатив и проектов в сфере высшего образования и науки. В частности, награду получили представители конкурса "Молодой ученый" 2018 года — студентка СамГМУ Анастасия Рогозина, студентка Самарского университета Ольга Моссоулина и студентка СамГТУ Елена Солдусова.

После торжественного открытия фестиваля Дмитрий Азаров и многократный чемпион Европы и России по гребле на каноэ Максим Опалев дали старт Параду спортсменов, который прошел от главной сцены до спортивной площадки набережной. В шествии приняли участие представители спортивных федераций, студенческих спортклубов, студенты и школьники, а также неравнодушные к здоровому образу жизни горожане.

Для всех желающих на набережной работали 17 площадок ведущих вузов региона, на которых студенты и их преподаватели представили инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и кафедр.

Например, кафедра"Литейные и высокоэффективные технологии" Самарского "политеха" представила на фестивале свои скульптуры. Студенты этой кафедры в прошлом году восстанавливали утраченные элементы скульптурной композиции памятника Чапаеву в Самаре. Все "колюще-режущие" предметы на памятнике работы Матвея Манизера изготовили с применением новейших 3D-технологий. Подобные разработки они показали на фестивале.

Кроме того, на празднике добровольцы проекта "Дарим Лес" и глава региона вместе высадили аллею.