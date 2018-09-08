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Общество

На самарской набережной прошел открытый показ документальных фильмов об истории Самары

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 сентября, в открытом кинотеатре на 4-й очереди набережной в рамках проекта "Знаменитая Самара — о людях и городе в документальном кино" прошел показ просветительских кинофильмов Союза кинематографистов Самарской области и студии "Волга-фильм", посвященная Самаре, Самарской губернии и знаковым людям, оставившим заметный след в истории города.

В мероприятии смогли принять участие все желающие. Программа открытого показа началась с демонстрации документального фильма "Губернатор Грот" — о главе Самарской губернии дореволюционного периода, внесшем значительный вклад в ее развитие.

Кроме того, в программе показа был представлен документальный фильм "Самарский оксюморон", который авторы называют ироничным портретом Самары, ее неофициальной "визиткой". Это кино о самарской специфике, мифах и  легендах города, ярких  эпизодах и курьезных историях из жизни Самары.

Самарцы смогли увидеть и фильм "Если птица поет", посвященный талантливому живописцу Валентину Пурыгину, который жил и работал в областном центре. В завершение показа зрителям был предложен фильм "Выйду ль я на улицу" — о загадочной русской душе, русской песне и России.

Показ был адресован всем жителям Самары, неравнодушным к истории родного края. Вход на мероприятие был свободным.

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