На самарской набережной прошел открытый показ документальных фильмов об истории Самары

В субботу, 8 сентября, в открытом кинотеатре на 4-й очереди набережной в рамках проекта "Знаменитая Самара — о людях и городе в документальном кино" прошел показ просветительских кинофильмов Союза кинематографистов Самарской области и студии "Волга-фильм", посвященная Самаре, Самарской губернии и знаковым людям, оставившим заметный след в истории города.
В мероприятии смогли принять участие все желающие. Программа открытого показа началась с демонстрации документального фильма "Губернатор Грот" — о главе Самарской губернии дореволюционного периода, внесшем значительный вклад в ее развитие.
Кроме того, в программе показа был представлен документальный фильм "Самарский оксюморон", который авторы называют ироничным портретом Самары, ее неофициальной "визиткой". Это кино о самарской специфике, мифах и легендах города, ярких эпизодах и курьезных историях из жизни Самары.
Самарцы смогли увидеть и фильм "Если птица поет", посвященный талантливому живописцу Валентину Пурыгину, который жил и работал в областном центре. В завершение показа зрителям был предложен фильм "Выйду ль я на улицу" — о загадочной русской душе, русской песне и России.
Показ был адресован всем жителям Самары, неравнодушным к истории родного края. Вход на мероприятие был свободным.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!