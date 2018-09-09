Самарцы в День города возложили цветы к памятнику князю Григорию Засекину

В воскресенье, 9 сентября, в Самаре продолжаются праздничные мероприятия, приуроченные к 432-му дню рождения города. Сегодня торжественная программа стартовала на набережной реки Волга у памятника основателю Самары князю Григорию Засекину.

Возложить цветы к монументу пришли сотни самарцев, почетные граждане города, духовенство, руководство области и губернской столицы.

Врио губернатора Самарской области, приветствуя всех собравшихся на Полевом спуске, заметил — памятник Засекину за четыре года, прошедшие с момента его установки, стал настоящим символом Самары.

"О памятнике основателю города мечтали многие поколения куйбышевцев и самарцев. И эта мечта воплотилась в жизнь благодаря энергии и неравнодушию самих жителей города. Именно по инициативе самарцев началась работа над этим проектом", — напомнил Дмитрий Азаров.

Он заметил, что сегодня на наших глазах в Самаре родилась новая традиция — возлагать цветы к монументу, отдавая дань памяти не только первооснователям города, но и всем поколениям наших отцов, дедов и прадедов, которые создавали славу и величие губернской столицы.

Дмитрий Азаров добавил, что все те позитивные изменения, которые сейчас происходят в Самаре, стали возможны благодаря жителям.

"Власть ничего бы не смогла сделать, если бы в работу не включились простые самарцы. Без вас бы не смогли привести в порядок город, не смогли бы провести чемпионат мира по футболу. И сейчас, посмотрите, как расцвела Самара, восстановив свой исторический облик. Все это стало возможным благодаря тому, что патриотизм, любовь к родному городу объединил людей, которые своим трудом и талантом сохраняют наши традиции, нашу историю и формируют будущее нашего города. Все это стало возможным благодаря тому, что любовь к Самаре объединила людей, которые своим трудом не только сохраняют нашу историю, но и формируют будущее нашего города", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава Самары Елена Лапушкина, поздравляя самарцев с Днем города, продолжила тему, поднятую Дмитрием Азаровым: "Чемпионат мира по футболу показал, как многое мы можем сделать вместе. Самое главное — ответственно относится к своему фронту работ".

Заместитель председателя совета при губернаторе по стратегическому развитию Александр Хинштейн, в свою очередь, добавил что Самара на глазах меняется к лучшему, и эти позитивные изменения необходимо продолжать и в будущем.