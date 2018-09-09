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В день города в Струковском саду прошел КВН-марафон В Струковском саду в День города прошел фестиваль молодежной культуры и спорта Самарцы в День города возложили цветы к памятнику князю Григорию Засекину На набережной Самары весь день работают концертные и развлекательные площадки Более 50 тысяч самарцев приняли участие в праздновании Дня города

Общество

В Струковском саду в День города прошел фестиваль молодежной культуры и спорта

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, с 12:00 до 18:00 в рамках празднования Дня города в Самаре в Струковском саду проходит фестиваль молодежной культуры и спорта, а также городской турнир по скейтбордингу.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Фестиваль стал прекрасным местом семейного отдыха для многих самарцев и гостей города. Для самых маленьких организовано сразу несколько интерактивных площадок. Сказочные персонажи читали детям сказки, предложив расположиться прямо на траве.

В рамках мастерской "Строим город" детям и родителям предложили вместе создать из подручных материалов различные достопримечательности Самары. Самыми популярными символами любимого города стали ракета, Волга и цветы. Часть поделок участники взяли с собой, остальные теперь украшают Струковский сад.

Кроме того, на большой карте Самары все желающие смогли отметить флажками свои любимые места города. Наибольшее число голосов получили парк Гагарина, Загородный парк и набережная.

Также гостям фестиваля стилисты помогали разобраться с модными тенденциями, звучало много хорошей музыки — на открытой эстраде и в летнем театре выступали детский творческие коллективы, играли джаз и рок-н-ролл.

В новом скейтпарке прошел городской турнир по экстремальным видам спорта, организованный федерацией скейтбординга Самарской области при поддержке администрации Самары.

"С появлением такого скейтпарка в Струковском саду мы ждем новой волны увлечения скейтбордингом. Здесь трасса хорошего качества, можно выполнять разные сложные трюки и проводить такие соревнования", — говорит основатель самарской скейтшколы Марк Ольшевский.

Участники турнира состязались на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани и получали призы. Также прошли показательные выступления опытных спортсменов. Зрители и участники получили заряд адреналина и спортивного азарта.

Самые веселые и находчивые решили подарить жителям в честь Дня города трехчасовой КВН-марафон хорошего настроения. С 15:00 в летнем театре Струковского сада началось выступление участников движения "Самарский КВН". В марафоне принимают участие почти два десятка студенческих и школьных команд КВН.

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