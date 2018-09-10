Глава региона поздравил самарцев с Днем города

В воскресенье, 9 сентября, на пл. Куйбышева состоялся праздничный концерт с участием популярных самарских коллективов, группы "Моя Мишель" и "Би-2". С 432-й годовщиной жителей поздравили руководитель области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и заместитель председателя совета при губернаторе по вопросам стратегического развития региона Александр Хинштейн.
Глава региона, поздравляя земляков с праздником отметил, что город развивается, благоустраивается, приводятся в порядок здания, которыми гордятся самарцы: "И, конечно, делаем это вместе. Это наш день, наш праздник! У нас живут энергичные, талантливые, такие разные, но такие любящие свой город люди! Я хочу сегодня поблагодарить вас за вашу активность, за вашу поддержку, за этот праздник — без вас он был бы невозможен!"
Елена Лапушкина в поздравлении выразила уверенность, что Самара — лучший город на земле и пожелала всем счастья, вдохновения и вечного движения вперед.
Александр Хинштейн также поздравил собравшихся с Днем города: "Самара, Самарская область сделала сегодня свой выбор и определила, как дальше будет жить. А жить мы с вами будем лучше, уверенней. Мы сделаем наш город самым лучшим!"
По завершении краткой торжественной части небо над Самарой раскрасил праздничный салют.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Долгий путь.