Глава региона поздравил самарцев с Днем города

В воскресенье, 9 сентября, на пл. Куйбышева состоялся праздничный концерт с участием популярных самарских коллективов, группы "Моя Мишель" и "Би-2". С 432-й годовщиной жителей поздравили руководитель области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и заместитель председателя совета при губернаторе по вопросам стратегического развития региона Александр Хинштейн.

Глава региона, поздравляя земляков с праздником отметил, что город развивается, благоустраивается, приводятся в порядок здания, которыми гордятся самарцы: "И, конечно, делаем это вместе. Это наш день, наш праздник! У нас живут энергичные, талантливые, такие разные, но такие любящие свой город люди! Я хочу сегодня поблагодарить вас за вашу активность, за вашу поддержку, за этот праздник — без вас он был бы невозможен!"

Елена Лапушкина в поздравлении выразила уверенность, что Самара — лучший город на земле и пожелала всем счастья, вдохновения и вечного движения вперед.

Александр Хинштейн также поздравил собравшихся с Днем города: "Самара, Самарская область сделала сегодня свой выбор и определила, как дальше будет жить. А жить мы с вами будем лучше, уверенней. Мы сделаем наш город самым лучшим!"

По завершении краткой торжественной части небо над Самарой раскрасил праздничный салют.



