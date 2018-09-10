В Октябрьске погибла молодая женщина, попавшая под поезд

В воскресенье, 9 сентября, в Октябрьске 27-летняя женщина попала под пассажирский поезд №132 Москва - Орск , сообщает syzran-small.ru.

Как сообщили изданию в правоохранительных органах, она шла за хлебом и переходила пути в неположенном месте. В результате наезда пострадавшая была доставлена в больницу, однако позже скончалась от полученных травм.

Из-за инцидента произошла задержка поезда на 20 минут.