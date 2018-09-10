При ДТП в Жигулевске два человека погибли и двое тяжело травмированы

В воскресенье, 9 сентября, в Жигулевске произошло трагическое ДТП с участием 32-летнего водителя автомобиля Hyundai Sonata с номерами Оренбургской области, ехавшим в 18:10 по трассе М-5 со стороны Сызрани в направлении Тольятти, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным стражей порядка между 963 и 964 км автодороги он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada-219010 под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП водители столкнувшихся автомобилей от полученных травм скончались на месте происшествия. А 30-летний пассажир Hyundai Sonata и 33-летняя пассажирка автомобиля Lada, находившиеся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу и госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.