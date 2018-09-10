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Преступления Происшествия

В нацпарке "Самарская Лука" снова зафиксировали браконьерство

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В национальном парке "Самарская Лука" опять произошло убийство животного.

Фото: Фото предоставлено автором

"Убитого кабана обнаружили 7 сентября, — рассказал местный житель Алексей Кочетов. — В теле была пуля от карабина. Мы вызвали полицейских — приехали работники отдела полиции Ставропольского района. Они зафиксировали случай браконьерства и составили протокол. Кроме того, на место вызывали сотрудников "Самарской Луки".

В отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что по факту происшествия уже проводится проверка и обещали предоставить более подробную информацию позже.

Напомним, ранее сообщалось, что в нацпарке проводилась незаконная охота. Несколько сотрудников национального парка становились фигурантами уголовных дел.

"Уголовное дело в отношении замдиректора нацпарка, возбужденное по факту превышения должностных полномочий, сейчас расследуется", — рассказывала Волга Ньюс старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева.

Кроме того, сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте пояснили, что ранее также было возбуждено уголовное дело после обнаружения убитого кабана (зимой 2018 года): на месте задержали двух госохотинспекторов, а экспертиза признала, что пуля, изъятая из туши кабана, была выпущена из карабина, изъятого у одного из госохотинспекторов на месте происшествия.

6 июня сюжет о ситуации в нацпарке вышел на телеканале НТВ.

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