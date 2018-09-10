В Новокуйбышевске под колеса автомобиля с логотипом такси попала годовалая девочка

В субботу, 8 сентября, в 18:00, в Новокуйбышевске участником ДТП стал 41-летний водитель Renault Logan с логотипом такси, ехавший по ул. Ломоносова в направлении ул. Островского. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, напротив дома № 9 по ул. Ломоносова он сбил годовалую девочку, которая, гуляя в сопровождении взрослых, выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Как сообщают в областной полиции, после ДТП водитель доставил ребенка в больницу. Ее госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка