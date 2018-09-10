В финале турнира Wind Basket 2018 "Самара" уступила литовскому "Нептунасу" — 84:86

В понедельник, 10 сентября, в финале турнира Wind Basket 2018 БК "Самара" встречался с литовским "Нептунасом"

"Самара" начала матч не очень удачно: "-16" по ходу стартового периода. Но уже к большому перерыву ситуацию удалось выровнять. И во второй половине соперники поочередно вырывались вперед.

За две минуты до завершения основного времени самарцы уступали 7 очков. Благодаря точным попаданиям Антона Глазунова и Алексея Нестерова "Самара" вновь вырвалась в лидеры — но последнее слово осталось за литовцами. 84:86 — команда занимает второе место.

В Латвии самарцы сыграют еще два матча: с "Лиепаей" (11 сентября) и литовским "Пиено Жвайгждес" (12-го), сообщает официальный сайт клуба.