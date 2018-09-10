"Ладья" во втором матче проиграла "Сибирским Снайперам" - 4:1

В понедельник, 10 сентября, в Новосибирске прошла повторная встреча между "Сибирскими Снайперами" и тольяттинской "Ладьей".
Счет открыли гости: в середине первого периода отличился Степан Стешенко, дебютировавший в составе команды в этом сезоне (ранее Степан играл за "Ладу-Весту") — 0:1.
Во втором и третьем периодах сибиряки забросили по две шайбы, одержав победу с тем же счетом, что и накануне — 4:1, сообщает официальный сайт клуба.
"Ладья": Банников; Добродум — Харинов, Грошев — Николенко — Кухарев (2); Колягин (2) — Костенко, Алексеев — Фролов — Кротов; Полевщиков (2) — Петров, Рангаев — Стешенко — Журавлев (2); Пьянов, Зинатуллин — Плаксин — Быстров (2), Торопов (2).