16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" во втором матче проиграла "Сибирским Снайперам" - 4:1 "Ладья" потерпела разгромное поражение от "Сибирских снайперов" В ЦСК ВВС из "Нефтехимика" командирован нападающий Шиксатдаров ХК ЦСК ВВС проиграл первый матч сезона "Ладе" - 2:4 ХК "Лада" подписал контракт с нападающим Александром Панковым

Хоккей Спорт

"Ладья" во втором матче проиграла "Сибирским Снайперам" - 4:1

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

В понедельник, 10 сентября, в Новосибирске прошла повторная встреча между "Сибирскими Снайперами" и тольяттинской "Ладьей".

Счет открыли гости: в середине первого периода отличился Степан Стешенко, дебютировавший в составе команды в этом сезоне (ранее Степан играл за "Ладу-Весту") — 0:1.

Во втором и третьем периодах сибиряки забросили по две шайбы, одержав победу с тем же счетом, что и накануне — 4:1, сообщает официальный сайт клуба.

"Ладья": Банников; Добродум — Харинов, Грошев — Николенко — Кухарев (2); Колягин (2) — Костенко, Алексеев — Фролов — Кротов; Полевщиков (2) — Петров, Рангаев — Стешенко — Журавлев (2); Пьянов, Зинатуллин — Плаксин — Быстров (2), Торопов (2).

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30