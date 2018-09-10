ЦСК ВВС разгромно проиграл "Горняку" - 2:9

В понедельник, 10 сентября, в очередном матче ВХЛ самарский ЦСК ВВС принимал у себя на льду учалинский "Горняк".

Гости разгромили "летчиков" со счетом - 9:2. У самарцев шайбами отметились Максим Кутявин и Игорь Угольников, сообщает официальный сайт лиги.