ЦСК ВВС разгромно проиграл "Горняку" - 2:9

В понедельник, 10 сентября, в очередном матче ВХЛ самарский ЦСК ВВС принимал у себя на льду учалинский "Горняк".
Гости разгромили "летчиков" со счетом - 9:2. У самарцев шайбами отметились Максим Кутявин и Игорь Угольников, сообщает официальный сайт лиги.
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