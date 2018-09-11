Йоан Молло прибыл в расположение ФК "Крылья Советов"

Французский полузащитник прибыл в расположение ФК "Крылья Советов" и во вторник, 11 сентября, приступает к тренировочному процессу, сообщает пресс-служба самарской команды.

"Я готов сразу же включиться в тренировочный процесс, — отметил Молло. — Здорово, что в команде остались ребята, с которыми играл до этого. Так получается, что я уже не первый раз присоединяюсь к команде, когда сезон уже начался. Но это не мешает мне показывать хороший футбол. Я вернулся в Самару, чтобы помогать полюбившейся мне команде и, в том числе, решать исходы важных матчей в нашу пользу".