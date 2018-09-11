Йоан Молло прибыл в расположение ФК "Крылья Советов"

Французский полузащитник прибыл в расположение ФК "Крылья Советов" и во вторник, 11 сентября, приступает к тренировочному процессу, сообщает пресс-служба самарской команды.
"Я готов сразу же включиться в тренировочный процесс, — отметил Молло. — Здорово, что в команде остались ребята, с которыми играл до этого. Так получается, что я уже не первый раз присоединяюсь к команде, когда сезон уже начался. Но это не мешает мне показывать хороший футбол. Я вернулся в Самару, чтобы помогать полюбившейся мне команде и, в том числе, решать исходы важных матчей в нашу пользу".
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))