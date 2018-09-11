К своему 75-летию Куйбышевский район получил отремонтированный ДК "Нефтяник"

Финансовое участие в реконструкции ДК приняли администрация города и Куйбышевский НПЗ, выделивший 70 млн рублей.

Работники культуры и жители района почти три года ждали этого момента, и наконец их ДК засиял яркими красками. В ходе ремонта был полностью отремонтирован фасад здания, установлены стеклопакеты, заменена кровля. Отремонтированы внутренние помещения. Смонтирована новая система отопления. Выполнена гидроизоляция стен и полов в подвальных помещениях, заменен водопровод, канализация, электрика. Установлены новые системы вентиляции, пожарная и охранная сигнализации, а также системы видеонаблюдения и оповещения.

Главное новшество ДК "Нефтяник" после капремонта - возможность посещать его людям с ограниченными возможностями здоровья: так, для инвалидов-колясочников установлены электроподъемники для подъема в зрительный зал.

Преобразилось и "сердце" Дворца культуры - его зрительный зал: установлены новые мягкие и удобные кресла, новую одежду получила и сцена. Теперь здесь просторно и светло. Современный интерьер создает здесь особую атмосферу уюта, которая не оставит равнодушным никого.

ДК полностью готов к возвращению в его стены творческих объединений различной направленности, которых, к слову, сегодня около 25 - от вокала до судомоделирования. Занимается в них более 800 человек - жители Куйбышевского района, в том числе работники КНПЗ и члены их семей. Творческие коллективы ДК по праву считаются одними из самых сильных и в городе, и в НК "Роснефть", становясь лауреатами творческих конкурсов разного уровня. И теперь у них есть возможность заниматься творчеством в комфортных современных условиях.

"ДК "Нефтяник" - это культурный центр Куйбышевского района. Его открытия долго ждали. Так как здесь проживают творческие и активные люди, новый клуб не будет пустовать, ведь именно в его зале традиционно проводятся все значимые мероприятия, фестивали, конкурсы", - отметила в пресс-секретарь АО "КНПЗ" Наталья Буянова.

"Так мелодично и задушевно, как сегодня, песни не звучали давно, - заметили все гости праздника. - Коллективы были на одной музыкальной волне со зрителями, которые громкими аплодисментами встречали своих артистов. С открытием ДК для творческих объединений и культработников начинается новый этап деятельности в стенах отреставрированного дворца".