В Самаре под мостом на ул. XXII Партсъезда поезд сбил насмерть мужчину

В понедельник, 10 сентября, в 10:50 в Самаре на 1108 км КбшЖД, на пикете № 6 у ж/д станции "Стахановская" под мостом проезжей части ул. XXII Партсъезда грузовым поездом № 2067 был смертельно травмирован 57-летний мужчина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры. Задержек в движении поездов из-за случившегося не зафиксировано.