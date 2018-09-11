В самарских школах расскажут о народах, живущих в регионе

В Самарской области стартует масштабный образовательный проект: открытые уроки "Мы все - большая семья!" пройдут в 80 школах региона с 24 сентября по 28 ноября. В рамках проекта учащимся пятых и шестых классов из Самары и Тольятти расскажут о народах, проживающих в области.

Исторически Самарский регион - один из самых многонациональных в России. По данным переписи 2010 года, в области проживает 157 народов. Учитывая миграционные потоки последних лет, приток иностранцев в Самару и губернию остается также одним из самых активных.

Как отмечают организаторы проекта, открытые уроки помогут школьникам лучше узнать историю, культуру и традиции своих соседей, а также сформируют уважительное отношение к представителям других народов. О том, что инициатива актуальна, говорят и сами учителя. Сегодня в большинстве школ региона обучается смешанный состав учащихся.

Образовательный марафон пройдет в Самарской области уже в четвертый раз. В этом году он поддержан грантом президента России и в нем примут участие четыре тысячи школьников.

Организаторы проекта - Самарское отделение Гильдии межэтнической журналистики и АНО "Центр социального и межкультурного партнерства "Содружество".