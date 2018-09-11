В ДТП ул. Гагарина пострадал мотоциклист, которому не уступил дорогу водитель иномарки

В понедельник, 10 сентября, в Самаре участником ДТП стал 59-летний водитель автомобиля Toyota Hilux, ехавший в 17:30 по ул. Гагарина со стороны ул. ул. Мяги, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома №38 по ул. Гагарина, при повороте налево по зеленому сигналу светофора, он не уступил дорогу двигавшему навстречу 28-летнему водителю мотоцикла Yamaha и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.