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Сергею Рубакову дали четыре года колонии и назначили штраф в 17,6 млн рублей В Самаре бывшего следователя отправили в колонию за мошенничество Любовь Картамышеву признали виновной в превышении полномочий и освободили от наказания Сергей Рубаков: "Меня называют коррупционером, но документального подтверждения этому нет" Гособвинение запросило для Сергея Рубакова шесть лет колонии и штраф в 25,5 млн рублей

Суды Происшествия

Сергею Рубакову дали четыре года колонии и назначили штраф в 17,6 млн рублей

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-начальник департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков проведет четыре года в колонии, заплатит штраф в 17,6 млн рублей. Также ему запрещено занимать ряд должностей на государственной муниципальной службе три года после отбытия наказания. Приговор оглашен в Ленинском районном суде во вторник, 11 сентября.

Фото: Фото предоставлено автором

Напомним, Сергею Рубакову выдвинули обвинение в посредничестве во взяточничестве и крупном мошенничестве. Что касается первого эпизода, то гособвинение посчитало доказанным, что Рубаков выступил посредником между директором ГУП "Стройконтроль" Реналем Мязитовым, которого силовики заподозрили в мошенничестве и который хотел предотвратить скандал, и сотрудником УФСБ России по Самарской области Максимом Докучаевым, в чьих силах теоретически было остановить крах. Однако Докучаев в итоге сам отправился на два года в колонию, а Мязитов покинул свой пост.

Второй эпизод, который вменяется Рубакову, - мошенничество. По версии следствия, Рубаков получил от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова 5 млн руб. за помощь с изменением технических условий подключения к ливневой канализации жилого комплекса на ул. Водников, хотя реально не мог помочь ему с этим.

Гособвинение просило суд назначить бывшему чиновнику наказание в виде шести лет лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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