Сергею Рубакову дали четыре года колонии и назначили штраф в 17,6 млн рублей

Экс-начальник департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков проведет четыре года в колонии, заплатит штраф в 17,6 млн рублей. Также ему запрещено занимать ряд должностей на государственной муниципальной службе три года после отбытия наказания. Приговор оглашен в Ленинском районном суде во вторник, 11 сентября.

Напомним, Сергею Рубакову выдвинули обвинение в посредничестве во взяточничестве и крупном мошенничестве. Что касается первого эпизода, то гособвинение посчитало доказанным, что Рубаков выступил посредником между директором ГУП "Стройконтроль" Реналем Мязитовым, которого силовики заподозрили в мошенничестве и который хотел предотвратить скандал, и сотрудником УФСБ России по Самарской области Максимом Докучаевым, в чьих силах теоретически было остановить крах. Однако Докучаев в итоге сам отправился на два года в колонию, а Мязитов покинул свой пост.

Второй эпизод, который вменяется Рубакову, - мошенничество. По версии следствия, Рубаков получил от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова 5 млн руб. за помощь с изменением технических условий подключения к ливневой канализации жилого комплекса на ул. Водников, хотя реально не мог помочь ему с этим.

Гособвинение просило суд назначить бывшему чиновнику наказание в виде шести лет лишения свободы.