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Муниципалитеты Власть и политика

Вице-спикер гордумы Самары Игорь Рязанов сложил полномочия

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игорь Рязанов решил сложить с себя полномочия депутата городской думы Самары. Депутаты гордумы рассмотрят соответствующее заявление Игоря Рязанова на ближайшем заседании думы, которое, по предварительной информации, состоится в конце сентября. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в думе, добавив, что сегодня, 11 сентября, у него последний рабочий день.

Отметим, Рязанов являлся заместителем председателя думы и возглавлял комитет по строительству, имущественным и земельным отношениям. В городскую думу Игорь Рязанов был делегирован из совета депутатов Самарского района Самары.

Уход из городской думы не означает выхода из районного совета депутатов. Пока о том, намерен ли Игорь Рязанов покинуть и его, ничего не известно.

Александр Хинштейн, избранный на выборах 9 сентября депутатом в Госдуму от Самарской области прокомментировал уход Игоря Рязанова из гордумы в своем твиттере: "А вот и первая реакция на мое избрание".

Также Хинштейн написал, что Рязанов якобы активно защищал "недобросовестных застройщиков от жителей, как доверенное лицо Фурсова". "Никогда не забуду, как в борьбе против точечной застройки на Солнечной, 51 этот "депутат" открыто выступал против жителей. Хотя мы все равно тогда победили и через суд запретили стройку", - написал Александр Хинштейн.

Напомним, Игорь Рязанов родился в 1965 г., трудовую деятельность начинал с работы в студенческих отрядах с 1985 по 1989 годы. Имеет два высших образования - химико-технологическое и юридическое.
С 1991 г. работал в строительной фирме МЖК "Альянс", последняя должность - член правления. С 1999 г. перешел в сферу управления и эксплуатации объектов недвижимости, возглавив ОАО "Информатика". С 2013 года трудится в структуре министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области - заместителем директора центра занятости г.о. Самара, руководителем управления организационной работы и делопроизводства и внешних связей министерства труда, директором центра занятости г.о. Самара.

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