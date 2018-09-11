В Самаре разыскивают водителя, сбившего на переходе ребенка и скрывшегося

В понедельник, 10 сентября, в 14:15, неизвестный водитель, ехавший по ул. Промышленности, в районе дома № 139 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнего ребенка и уехал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Несовершеннолетнего госпитализировали. Полицейские обращаются к очевидцам, и всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обратиться в подразделение ГИБДД по адресу: Самара ул. А. Матросова, 153а или звонить по телефону 8 (846) 951-91-21 в дежурную часть полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре.