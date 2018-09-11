В Самаре разыскивают водителя, сбившего на переходе ребенка и скрывшегося

В понедельник, 10 сентября, в 14:15, неизвестный водитель, ехавший по ул. Промышленности, в районе дома № 139 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнего ребенка и уехал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Несовершеннолетнего госпитализировали.
Полицейские обращаются к очевидцам, и всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обратиться в подразделение ГИБДД по адресу: Самара ул. А. Матросова, 153а или звонить по телефону 8 (846) 951-91-21 в дежурную часть полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре.
Последние комментарии
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!