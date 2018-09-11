До начала работы Шестого кассационного суда в Самаре осталось чуть больше года

Во вторник, 11 сентября, глава региона Дмитрий Азаров встретился с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным. В ходе встречи обсуждались вопросы размещения в Самаре шестого Кассационного суда и завершения строительства здания на Крымской площади.

В ходе встречи руководитель регионального минстроя Александр Баландин доложил о том, что на текущий год на проектирование и проведение необходимых работ в бюджете области предусмотрено 360 млн рублей.

После детального обсуждения хода работ стороны осмотрели строительную площадку. Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам благоустроить прилегающую к зданию территорию и Крымскую площадь, а также привести в порядок фасады зданий, расположенных рядом. Суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года.

Замгендиректора Судебного департамента отметил удачное расположение здания суда: "Рядом железнодорожный вокзал, автовокзал, сквер - месторасположение очень удачное. Важно, что нашли возможность разместить парковку на 350 машин". Также Александр Паршин отметил, что Самара существенно преобразилась с момента его последнего визита.

Напомним, вопрос о размещении Шестого кассационного суда в областной столице решился в июле этого года. Кроме Самарского региона, на его размещение претендовали республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская и Ульяновская области. При определении места размещения новых судов были учтены особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие.

Добиться решения в пользу Самарской области удалось благодаря системной работе и личному участию Дмитрия Азарова. Была проделана огромная работа по отстаиванию интересов и разъяснению преимуществ региона. Для нашей губернии размещение суда - это не только вопрос престижа: дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции Самарской области, созданию высокооплачиваемых рабочих мест.

Шестой кассационный суд в Самаре будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов. Размещение суда позволит поднять престиж высшей школы региона, будет способствовать трудоустройству выпускников юридических специальностей.