До начала работы Шестого кассационного суда в Самаре осталось чуть больше года

Во вторник, 11 сентября, глава региона Дмитрий Азаров встретился с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным. В ходе встречи обсуждались вопросы размещения в Самаре шестого Кассационного суда и завершения строительства здания на Крымской площади.
В ходе встречи руководитель регионального минстроя Александр Баландин доложил о том, что на текущий год на проектирование и проведение необходимых работ в бюджете области предусмотрено 360 млн рублей.
После детального обсуждения хода работ стороны осмотрели строительную площадку. Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам благоустроить прилегающую к зданию территорию и Крымскую площадь, а также привести в порядок фасады зданий, расположенных рядом. Суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года.
Замгендиректора Судебного департамента отметил удачное расположение здания суда: "Рядом железнодорожный вокзал, автовокзал, сквер - месторасположение очень удачное. Важно, что нашли возможность разместить парковку на 350 машин". Также Александр Паршин отметил, что Самара существенно преобразилась с момента его последнего визита.
Напомним, вопрос о размещении Шестого кассационного суда в областной столице решился в июле этого года. Кроме Самарского региона, на его размещение претендовали республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская и Ульяновская области. При определении места размещения новых судов были учтены особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие.
Добиться решения в пользу Самарской области удалось благодаря системной работе и личному участию Дмитрия Азарова. Была проделана огромная работа по отстаиванию интересов и разъяснению преимуществ региона. Для нашей губернии размещение суда - это не только вопрос престижа: дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции Самарской области, созданию высокооплачиваемых рабочих мест.
Шестой кассационный суд в Самаре будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов. Размещение суда позволит поднять престиж высшей школы региона, будет способствовать трудоустройству выпускников юридических специальностей.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.