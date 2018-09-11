16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров ознакомился с ходом строительства здания для Шестого кассационного суда в Самаре Глава региона провел оперативное совещание с членами областного правительства Дмитрий Азаров: "Доверие людей накладывает ответственность, и я эту ответственность чувствую" Дмитрий Азаров проголосовал на выборах губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем города

Губернатор Власть и политика

До начала работы Шестого кассационного суда в Самаре осталось чуть больше года

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 132
Версия для печати

Во вторник, 11 сентября, глава региона Дмитрий Азаров встретился с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным. В ходе встречи обсуждались вопросы размещения в Самаре шестого Кассационного суда и завершения строительства здания на Крымской площади.

В ходе встречи руководитель регионального минстроя Александр Баландин доложил о том, что на текущий год на проектирование и проведение необходимых работ в бюджете области предусмотрено 360 млн рублей.

После детального обсуждения хода работ стороны осмотрели строительную площадку. Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам благоустроить прилегающую к зданию территорию и Крымскую площадь, а также привести в порядок фасады зданий, расположенных рядом. Суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года.

Замгендиректора Судебного департамента отметил удачное расположение здания суда: "Рядом железнодорожный вокзал, автовокзал, сквер - месторасположение очень удачное. Важно, что нашли возможность разместить парковку на 350 машин". Также Александр Паршин отметил, что Самара существенно преобразилась с момента его последнего визита.

Напомним, вопрос о размещении Шестого кассационного суда в областной столице решился в июле этого года. Кроме Самарского региона, на его размещение претендовали республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская и Ульяновская области. При определении места размещения новых судов были учтены особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие.

Добиться решения в пользу Самарской области удалось благодаря системной работе и личному участию Дмитрия Азарова. Была проделана огромная работа по отстаиванию интересов и разъяснению преимуществ региона. Для нашей губернии размещение суда - это не только вопрос престижа: дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции Самарской области, созданию высокооплачиваемых рабочих мест.

Шестой кассационный суд в Самаре будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов. Размещение суда позволит поднять престиж высшей школы региона, будет способствовать трудоустройству выпускников юридических специальностей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

Фото на сайте

В Самаре установлена скульптурная композиция "Клен"

В Самаре установлена скульптурная композиция "Клен"

В Самаре состоялся первый в истории города фестиваль студентов

В Самаре состоялся первый в истории города фестиваль студентов

В Волгаре отметили праздник Дружбы народов

В Волгаре отметили праздник Дружбы народов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30