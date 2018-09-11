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Общество

Радио "Губерния" подвело итоги акции с небывалыми призами

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди победителей акции "Отдыхай с губернией" разыграны iPhone X, круиз на теплоходе до Казани и годовой запас пиццы.

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

Качественные треки, увлекательные программы и только проверенные новости - это то, что всегда отличало радио "Губерния". Но хорошего должно быть еще больше, решили сотрудники радиостанции и организовали акцию "Отдыхай с губернией". Для того чтобы стать ее участником, необходимо было наклеить стикер с частотой радиостанции и прислать фото к нам в редакцию. В качестве призов были определены одни из главных потребностей жителя мегаполиса: современный телефон, путешествие и вкусная еда. Помимо этого, слушателей ждали ежедневные промежуточные розыгрыши: сертификат на пиццу, билеты в театр и кино, на каток, в цирк и зоопарк. Словом, подарков не пожалели.

Розыгрыш главных призов состоялся в минувшие выходные в молле "Аврора". Гостей ждала насыщенная развлекательная программа: интерактивные площадки, выступления творческих коллективов, гигантские мыльные пузыри и зеркальные люди, а также веселые конкурсы от диджеев радио "Губерния" - Екатерины Богомоловой и Данилы Бессонова.

Победителей акции "Отдыхай с губернией" определили при помощи лототрона. Итак, годовой абонемент на пиццу (48 пицц, по количеству недель в году) в ресторан "Ташир пицца" выиграл Дмитрий Безруков (г. Самара), путешествие на теплоходе в Казань - Алена Шадрина (г. Самара), а хозяином iPhone X стал Евгений Абышкин (д. Арсентьевка, Красноармейский район Самарской области).

Все желающие стать участниками нового этапа акции "Отдыхай с губернией" могли получить стикер с частотой радиостанции прямо на мероприятии. А запомнить волну стоит, поскольку настроиться на радио "Губерния" можно в любой, даже самой отдаленной точке Самарской области. Во время прямого эфира программы "Губерния. Вечерний разговор" обсуждаются самые горячие темы недели. В студию со своим вопросом может позвонить каждый. Программа "Культурные люди" порадует любителей историй из первых уст форматом интервью с артистами, режиссерами, певцами и другими интересными личностями. Проект "Увлеченные дачники" вдохновит на новые садовые подвиги и поделится секретами огородного успеха. А во время "Выходного" на радио "Губерния" можно позвонить в студию, передать привет родным и близким и, конечно, заказать свою любимую композицию. А еще совсем недавно на радиостанции появилась новая программа - "Топ-Хит-Чарт". Тимур Родригез и Анита Цой представляют 30-ку лучших песен недели по мнению портала tophit.ru.

Настраивайтесь на частоту 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевск, 91,9 FM в Тольятти и Жигулевск, 93,3 FM в Сызрани, слушайте отличную музыку и познавательные программы и участвуйте в акциях от радио "Губерния".

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