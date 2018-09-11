Житель Чапаевска грабил женщин, чтобы расплатиться с долгами

В Новокуйбышевске суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в грабежах, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 21 июня 2018 г. житель Чапаевска на ул. Свердлова в Новокуйбышевске сорвал с шеи женщины золотую цепочку стоимостью 39 тыс. рублей. Через несколько дней на пр. Победы он сорвал с девушки золотые украшения стоимостью 34 тыс. рублей.

В итоге нападавшего задержали, а украшения изъяли из ломбарда в Чапаевске.

На суде мужчина полностью признал вину, извинился перед потерпевшими и пояснил, что пошел на преступления, чтобы погасить долги. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.