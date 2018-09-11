Молодые люди из Новокуйбышевска угнали такси, заехали в "круглосутку" и направились в Самару

В Новокуйбышевске городской суд рассмотрел уголовное дело местных жителей 22, 24 и 17 лет, которых обвиняли в разбое и угоне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
20 ноября 2017 г. около АЗС на Самарском шоссе, 4 в Новокуйбышевске трое молодых людей избили водителя остановившегося такси. Пострадавший выбежал из автомобиля, но нападавшие настигли его, сбили с ног и затащили на заднее сиденье. Один из злоумышленников сел за руль автомобиля и поехал к круглосуточному киоску. По дороге парни отобрали у таксиста 2600 руб. и два мобильника. При этом 24-летний нападавший угрожал жертве осколком стеклянной бутылки. Затем преступники поехали в Самару, где их задержали сотрудники ДПС.
Суд приговорил старших участников преступления к четырем и пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Несовершеннолетний налетчик получил два года воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.