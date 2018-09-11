Молодые люди из Новокуйбышевска угнали такси, заехали в "круглосутку" и направились в Самару

В Новокуйбышевске городской суд рассмотрел уголовное дело местных жителей 22, 24 и 17 лет, которых обвиняли в разбое и угоне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

20 ноября 2017 г. около АЗС на Самарском шоссе, 4 в Новокуйбышевске трое молодых людей избили водителя остановившегося такси. Пострадавший выбежал из автомобиля, но нападавшие настигли его, сбили с ног и затащили на заднее сиденье. Один из злоумышленников сел за руль автомобиля и поехал к круглосуточному киоску. По дороге парни отобрали у таксиста 2600 руб. и два мобильника. При этом 24-летний нападавший угрожал жертве осколком стеклянной бутылки. Затем преступники поехали в Самару, где их задержали сотрудники ДПС.

Суд приговорил старших участников преступления к четырем и пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Несовершеннолетний налетчик получил два года воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.