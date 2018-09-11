Безучетное потребление электроэнергии грозит обернуться серьезными проблемами для потребителя

Потребители электрической энергии все чаще сталкиваются с тем, что сетевые компании составляют в отношении них акты о безучетном потреблении и в судебном порядке взыскивают суммы, значительно превышающие стоимость потребленной электроэнергии. Случается, что даже при нулевом потреблении электричества взыскания достигают нескольких миллионов рублей.
Закон гласит
Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики определены нормами закона об электроэнергетике (№ 35-ФЗ от 26.03.2003 г.). В соответствии с указанным законом с целью регулирования отношений в сфере электроэнергетики Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. утверждены Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии (далее по тексту — Основные положения).
Пунктом 167 Основных положений закреплено право гарантирующих поставщиков и сетевых организаций проводить проверки потребителей на предмет выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии.
"Чтобы вы прониклись важностью этого момента, поговорим о цене выявленных фактов", — предлагает Дмитрий Самигуллин, управляющий партнер адвокатского бюро RBL. Ответственность предусмотрена достаточно суровая. Так, в п. 195 Основных положений содержится формула, по которой рассчитывается объем электричества, подлежащий оплате, даже если вы его не потребляли. Формула простая — максимальная мощность присоединенных приборов учета на время такого потребления (максимальная глубина расчета — один год, что составляет 8760 часов). То есть при наличии акта безучетного потребления, если вы его не опровергнете в суде (а это достаточно сложно, но в некоторых случаях возможно), вам будет начислен штраф в объеме безучетного потребления, рассчитанного по вышеприведенной формуле. И неважно, сколько вы на самом деле потребили за это время — суд взыщет именно по подготовленному сетевой компанией расчету.
Безучетное потребление — это
В соответствии с пунктом 2 Основных положений под безучетным потреблением понимается потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и названными Основными положениями порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).
Таким образом, безучетное потребление электрической энергии действующее законодательство обуславливает совершением потребителем различных действий, одни из которых являются основанием для квалификации в качестве безучетного потребления сами по себе, т. е. уже в силу факта их совершения потребителем, тогда как другие действия для подобной квалификации должны привести к искажению данных об объеме потребления электрической энергии.
К первой группе относятся действия, выразившиеся во вмешательстве потребителя в работу прибора (системы) учета, в том числе нарушение (повреждение) пломб или знаков визуального контроля, нанесенных на прибор (систему) учета, а также несоблюдение установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора (системы) учета. Совершение перечисленных действий не требует установления судом каких-либо последствий, связанных с достоверностью показаний приборов учета после их совершения, и является основанием для применения расчетного способа определения объема электроэнергии, подлежащего оплате таким потребителем.
Ко второй группе относятся иные, не связанные с вмешательством в работу прибора учета, действия (бездействие) потребителя, которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии.
Если с первой группой все более-менее понятно — пломбы на приборах учета должны быть на месте, сами приборы должны быть целыми и исправными, никаких внешних вмешательств, никаких магнитов и пультов остановки счетчиков, то вторая группа нарушений не совсем очевидна.
Поверка обязательна
Обратим внимание на одну из наиболее частых ошибок, совершаемых потребителями, — нарушение сроков поверки приборов учета и измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения. В соответствии с действующими подзаконными актами использование расчетных информационно-измерительных систем, не прошедших метрологическую аттестацию, не допускается. При этом измерительные трансформаторы тока и напряжения относятся к встроенным в энергооборудование средствам электрических измерений и также подлежат поверке. Таким образом, по истечении срока поверки средств измерений их показания о количестве поставленного энергоресурса не могут считаться достоверными.
"Сроки поверки обычно указываются в паспортах счетчиков или трансформаторов тока. Если утеряны паспорта, то на интернет-сайте производителя обычно также указываются сроки межповерочного интервала, по истечении которого обязательно нужно осуществить поверку приборов в центре стандартизации и метрологии", — уточняет Дмитрий Самигуллин.
Это простое и недорогое действие убережет вас от огромных начислений со стороны сетевой компании.
В заключение отметим, что мы коснулись лишь небольшой части тем, возникающих при эксплуатации энергоустановок и вообще взаимоотношений потребителей и энергокомпаний. Если же у вас появляются подобного рода вопросы, то стоит обращаться к юристам, имеющим опыт разрешения споров в электроэнергетике, поскольку эта область очень специфична и полна нюансов.
Дмитрий Самигуллин, управляющий партнер адвокатского бюро RBL:
— Адвокатское бюро RBL — Russian Business Lawyers — было основано в 2006 году в Самаре. Оно оказывает юридическую помощь корпоративным и частным клиентам по вопросам российского и иностранного законодательства. За несколько лет своей работы нам удалось объединить высококлассных специалистов в различных отраслях права, что нашло свое отражение в международных и российских рейтингах: мы входим в число лучших региональных юридических фирм России по версии портала "Право.ру" и рейтинга Chambers Europe. Кроме того, большое внимание мы уделяем социальным проектам, и в 2012 году компания была признана лучшей юридической фирмой года в номинации "Pro bono" — за оказание бесплатной юридической помощи (премия Legal Success и PILnet). Нашими клиентами являются крупнейшие российские и транснациональные компании. Адвокатское бюро RBL — ассоциированный офис международной юридической фирмы GRATA International в Самарской области.
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Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
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