Безучетное потребление электроэнергии грозит обернуться серьезными проблемами для потребителя

Потребители электрической энергии все чаще сталкиваются с тем, что сетевые компании составляют в отношении них акты о безучетном потреблении и в судебном порядке взыскивают суммы, значительно превышающие стоимость потребленной электроэнергии. Случается, что даже при нулевом потреблении электричества взыскания достигают нескольких миллионов рублей.

Закон гласит

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики определены нормами закона об электроэнергетике (№ 35-ФЗ от 26.03.2003 г.). В соответствии с указанным законом с целью регулирования отношений в сфере электроэнергетики Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. утверждены Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии (далее по тексту — Основные положения).

Пунктом 167 Основных положений закреплено право гарантирующих поставщиков и сетевых организаций проводить проверки потребителей на предмет выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии.

"Чтобы вы прониклись важностью этого момента, поговорим о цене выявленных фактов", — предлагает Дмитрий Самигуллин, управляющий партнер адвокатского бюро RBL. Ответственность предусмотрена достаточно суровая. Так, в п. 195 Основных положений содержится формула, по которой рассчитывается объем электричества, подлежащий оплате, даже если вы его не потребляли. Формула простая — максимальная мощность присоединенных приборов учета на время такого потребления (максимальная глубина расчета — один год, что составляет 8760 часов). То есть при наличии акта безучетного потребления, если вы его не опровергнете в суде (а это достаточно сложно, но в некоторых случаях возможно), вам будет начислен штраф в объеме безучетного потребления, рассчитанного по вышеприведенной формуле. И неважно, сколько вы на самом деле потребили за это время — суд взыщет именно по подготовленному сетевой компанией расчету.

Безучетное потребление — это

В соответствии с пунктом 2 Основных положений под безучетным потреблением понимается потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и названными Основными положениями порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).

Таким образом, безучетное потребление электрической энергии действующее законодательство обуславливает совершением потребителем различных действий, одни из которых являются основанием для квалификации в качестве безучетного потребления сами по себе, т. е. уже в силу факта их совершения потребителем, тогда как другие действия для подобной квалификации должны привести к искажению данных об объеме потребления электрической энергии.

К первой группе относятся действия, выразившиеся во вмешательстве потребителя в работу прибора (системы) учета, в том числе нарушение (повреждение) пломб или знаков визуального контроля, нанесенных на прибор (систему) учета, а также несоблюдение установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора (системы) учета. Совершение перечисленных действий не требует установления судом каких-либо последствий, связанных с достоверностью показаний приборов учета после их совершения, и является основанием для применения расчетного способа определения объема электроэнергии, подлежащего оплате таким потребителем.

Ко второй группе относятся иные, не связанные с вмешательством в работу прибора учета, действия (бездействие) потребителя, которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии.

Если с первой группой все более-менее понятно — пломбы на приборах учета должны быть на месте, сами приборы должны быть целыми и исправными, никаких внешних вмешательств, никаких магнитов и пультов остановки счетчиков, то вторая группа нарушений не совсем очевидна.

Поверка обязательна

Обратим внимание на одну из наиболее частых ошибок, совершаемых потребителями, — нарушение сроков поверки приборов учета и измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения. В соответствии с действующими подзаконными актами использование расчетных информационно-измерительных систем, не прошедших метрологическую аттестацию, не допускается. При этом измерительные трансформаторы тока и напряжения относятся к встроенным в энергооборудование средствам электрических измерений и также подлежат поверке. Таким образом, по истечении срока поверки средств измерений их показания о количестве поставленного энергоресурса не могут считаться достоверными.

"Сроки поверки обычно указываются в паспортах счетчиков или трансформаторов тока. Если утеряны паспорта, то на интернет-сайте производителя обычно также указываются сроки межповерочного интервала, по истечении которого обязательно нужно осуществить поверку приборов в центре стандартизации и метрологии", — уточняет Дмитрий Самигуллин.

Это простое и недорогое действие убережет вас от огромных начислений со стороны сетевой компании.

В заключение отметим, что мы коснулись лишь небольшой части тем, возникающих при эксплуатации энергоустановок и вообще взаимоотношений потребителей и энергокомпаний. Если же у вас появляются подобного рода вопросы, то стоит обращаться к юристам, имеющим опыт разрешения споров в электроэнергетике, поскольку эта область очень специфична и полна нюансов.

Дмитрий Самигуллин, управляющий партнер адвокатского бюро RBL:

— Адвокатское бюро RBL — Russian Business Lawyers — было основано в 2006 году в Самаре. Оно оказывает юридическую помощь корпоративным и частным клиентам по вопросам российского и иностранного законодательства. За несколько лет своей работы нам удалось объединить высококлассных специалистов в различных отраслях права, что нашло свое отражение в международных и российских рейтингах: мы входим в число лучших региональных юридических фирм России по версии портала "Право.ру" и рейтинга Chambers Europe. Кроме того, большое внимание мы уделяем социальным проектам, и в 2012 году компания была признана лучшей юридической фирмой года в номинации "Pro bono" — за оказание бесплатной юридической помощи (премия Legal Success и PILnet). Нашими клиентами являются крупнейшие российские и транснациональные компании. Адвокатское бюро RBL — ассоциированный офис международной юридической фирмы GRATA International в Самарской области.

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