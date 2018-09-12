На улице Ерошевского в Самаре вводится временное ограничение движения транспорта

Как сообщает городская администрация, в связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства временно ограничивается движение транспорта.

- с 10:00 12 сентября 2018 года до 18:00 14 сентября 2018 года - по ул. Ерошевского от пересечения с ул. Маломосковской на участке протяженностью 15 метров в сторону улицы Подшипниковая;

- с 18:00 14 сентября 2018 года до 05:00 17 сентября 2018 года - по ул. Ерошевского в границах 20 метров от пересечения с ул. Скляренко, на участке 60 метров по направлению к улице Ново-Садовая;

- с 07:00 22 сентября 2018 года до 23:00 2 октября 2018 года – на пересечении ул. Ерошевского с ул. Гая.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут следования.