Под Самарой погиб водитель легковушки, столкнувшейся с двумя грузовиками

Во вторник, 11 сентября, в Волжском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 18:45 автомобиль Datsun под управлением 58-летнего водителя ехал по трассе "Объезд Самара" со стороны Спиридоновки в сторону Оренбурга. На 38 км трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой МАN, и, отлетев от нее на свою полосу, столкнулся с другой фурой MAN.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался.

По факту ДТП проводится проверка.