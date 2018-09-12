При тушении пожара в высотке на 5-й просеке эвакуировали 47 человек

Во вторник, 11 сентября, в 22:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в доме на 5-й просеке в Октябрьском районе областной столицы, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели оконные рамы и строительные материалы на площади 20 кв. метров. По данным МЧС в тушении участвовал 21 человек, использовалось семь спецмашин.

Как сообщают очевидцы, пожар был на 19 этаже высотного здания. Подъезду пожарных к дому мешали припаркованные машины.

По данным чрезвычайного ведомства, во время тушения из здания было эвакуировано 47 человек.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 23:17. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.