Александр Хинштейн: На экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова возбуждено уголовное дело

В отношении экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова возбуждено уголовное дело, сообщил в своем твиттере Александр Хинштейн, победивший на выборах депутатов в Госдуму РФ от Самарской области 9 сентября.

"Дело против Р. Мязитова возбуждено по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) ГСУ ГУ МВД по заявлению нового руководства СОФЖИ, вскрывшего аферу", — пишет Александр Хинштейн.

Также он уточняет, что дело возбуждено "по афере с покупкой 3 га земли в центре Самары". "При им же сделанной оценке участка в 90 млн., Мязитов в 2015 г заплатил 150 млн. При этом пол-участка не пригодно для стройки, т. к. находится в красных линиях", — отмечает Хинштейн в твиттере (орфография и пунктуация сохранена) и добавляет, что общий ущерб, "нанесенный прежним руководством СОФЖИ, — более 1,8 млрд".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области от комментариев по ситуации пока воздержались, не став ни подтверждать, ни опровергать информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Мязитова.

Напомним, Реналь Мязитов покинул пост исполнительного директора СОФЖИ в сентябре 2017 года.

Стоит отменить, что имя Реналя Мязитова уже фигурировало в другом уголовном деле, обвинительный приговор по которому получил экс-руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков. Так, вчера, 11 сентября, Ленинский районный суд признал Рубакова виновным в предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 17,5 млн рублей.

Сергей Рубаков был задержан 2 июня 2017 г. в ресторане "Паровоз" при получении 2,5 млн рублей. Как сообщали представители правоохранительных структур, деньги он получил как раз от Реналя Мязитова "за решение вопроса о непривлечении последнего к уголовной ответственности по делу, возбужденному ГУ МВД России по Самарской области по факту незаконного получения субсидий ГУП СО "Стройконтроль" при осуществлении мероприятий по строительному контролю на объектах регионального значения".

Также Реналь Мязитов как экс-директор ГКУ СО "Управление капитального строительства" давал показания по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), касающемся 112 млн руб., выделенных на берегоукрепление Волги в районе с. Рождественно.

Обвиняемым по этому делу проходил директор ООО "Строй Капитал" Денис Зубков. Ему вменяли использование менее качественного материала при возведении объекта, чем предполагала проектная документация. Реналя Мязитова допрашивали по делу, поскольку именно "Управление капитального строительства" должно было проверить, правильно ли выполнены работы. На суде Мязитов сообщил, что в рамках дела обыски проводились и в управлении, и у него дома. Назначенная им внутренняя проверка исполнения указанного контракта при этом не выявила наруешний, сообщал тогда Реналь Мязитов.

Кроме того, в своем послании к депутатам и жителям области Дмитрий Азаров в апреле текущего года называл СОФЖИ "бесконечным источником скандалов".

Тогда глава региона раскритиковал сделку по покупке СОФЖИ части территорий бывшего ОАО "Самарский завод клапанов". "Земельный участок под заводом клапанов купили за 200 млн руб., а рыночная оценка показала, что стоимость этого участка — 89 млн руб.", — заявил тогда Дмитрий Азаров.

Аудиторская проверка, проведенная по инициативе главы региона, показала, что этот участок площадью 25,9 га был куплен на средства банковского займа без проведения рыночной оценки. По данным проверки, официальная рыночная оценка купленной земли была проведена только через месяц после оформления сделки.