На о. Поджабный 37 человек более 14 часов тушили 5 га сухой травы

В понедельник, 10 сентября, в 9:33, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате неконтролируемого пала загорелась сухая трава на волжском острове Поджабный в Самарском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В борьбе с огнем участвовали 37 человек, которые использовали шесть плавсредств. В итоге возгорание удалось полностью ликвидировать в 23:51. Площадь, пройденная огнем, составила 5 га. Данных о пострадавших нет.