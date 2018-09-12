"Крылья Советов" внесли в заявку Йоана Молло и отзаявили Гиорги Лория

ФК "Крылья Советов" внес в заявку на сезон РПЛ 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло, который уже дважды выступал за самарский клуб и перешел в "Крылья" на правах свободного агента, сообщает пресс-служба волжан.
Комитет РФС разрешил самарскому клубу дозаявить Молло вне регистрационного периода. В "Крыльях Советов" он будет выступать под номером 89.
Также клуб отзаявили 32-летнего грузинского голкипера Гиорги Лория, который выступал за "Крылья" с 2015 г. и минувший сезон провел на правах аренды в махачкалинском "Анжи".
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))