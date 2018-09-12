"Крылья Советов" внесли в заявку Йоана Молло и отзаявили Гиорги Лория

ФК "Крылья Советов" внес в заявку на сезон РПЛ 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло, который уже дважды выступал за самарский клуб и перешел в "Крылья" на правах свободного агента, сообщает пресс-служба волжан.

Комитет РФС разрешил самарскому клубу дозаявить Молло вне регистрационного периода. В "Крыльях Советов" он будет выступать под номером 89. Также клуб отзаявили 32-летнего грузинского голкипера Гиорги Лория, который выступал за "Крылья" с 2015 г. и минувший сезон провел на правах аренды в махачкалинском "Анжи".