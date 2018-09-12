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Футбол Спорт

"Крылья Советов" внесли в заявку Йоана Молло и отзаявили Гиорги Лория

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Крылья Советов" внес в заявку на сезон РПЛ 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло, который уже дважды выступал за самарский клуб и перешел в "Крылья" на правах свободного агента, сообщает пресс-служба волжан.

Комитет РФС разрешил самарскому клубу дозаявить Молло вне регистрационного периода. В "Крыльях Советов" он будет выступать под номером 89.

Также клуб отзаявили 32-летнего грузинского голкипера Гиорги Лория, который выступал за "Крылья" с 2015 г. и минувший сезон провел на правах аренды в махачкалинском "Анжи".

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